"Se me va a olvidar...": Luis Fonsi reveló cómo nació la canción "Despacito"

Luis Fonsi reveló que Daddy Yankee no fue el primer reggaetonero considerado para sumarse al tema "Despacito". CANAL 13.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 09 de mayo 2022 · 10:02 hs

"No me hables, porque se me va a olvidar lo que tengo en la cabeza", le dijo Luis Fonsi a su esposa a las 7 de la mañana en 2016, antes de dirigirse en calzoncillos a su estudio, ubicado al otro extremo de la casa.

"Voy tarareando la melodía para que no se me olvide. Prendo el micrófono, agarro la guitarra y empiezo a grabar lo que tenía, que era la estrofa de la rima de ‘Despacito’ y ‘Puerto Rico’. Le di el ‘save’, lo guardé y ahí se quedó. Y yo seguí con mi día como si nada", le contó el artista puertorriqueño a Martín Cárcamo, en una nueva edición de De Tú a Tú, por las pantallas de Canal 13.

Pero fue recién más tarde, cuando se juntó con Erika Ender para una sesión de composición, que el tema tomó cuerpo. En un par de horas ambos tenían lista la canción “Despacito”, que le cambió la vida al boricua.

Fonsi, que además de ser jurado en The Voice Chile ha estado cinco veces en el Festival de Viña del Mar, contó también que inicialmente era Nicky Jam quien lo acompañaría en el tema, pero que por un asunto de compromisos el reggaetonero no aprobó la fecha planificada, y debió buscar un reemplazante. El nombre de Daddy Yankee surgió en seguida en su cabeza.

"Lo llamé, le dije tengo una canción brutal. Dos horas después me llamó y me dijo ‘Vamos a darle’. El resto es historia”, recordó en la conversación con Martín.

Víctima de bullying

El programa, grabado en una casa arrendada especialmente en Miami para recibir al puertorriqueño, permitió conocer también varios aspectos íntimos del músico, desde su llegada a Estados Unidos a los 11 años con su familia y lo difíciles que fueron sus comienzos por no conocer el idioma.

"Me hicieron muchísimo bullying. El racismo era full. Yo era el latinito, me decían habla inglés, estamos en América. Fue fuerte al principio... Me decían de todo un poco. Ya en high school empecé a salir con una chica americana, y cuando la madre ve una foto de nosotros le dice no puedes salir con un latino. Íbamos a ir a un evento escolar, yo tenía mi tuxedo alquilado y todo, y cuando la mamá le dijo esto tuve que ir solo. Sólo porque era moreno", relató.

También habló de otros momentos complejos en su vida, como su divorcio de Adamari López: "No entro en muchos detalles, porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es el doble de difícil", le dijo a Cárcamo.

Garabato chileno

Luis Fonsi admitió, sin embargo, que proteger su vida privada es complejo, porque él es muy transparente y siente que no tiene nada que esconder. "Uno tiene que aprender a proteger eso, y con el tiempo he aprendido", afirmó.

Respecto de su actual esposa, Agueda López, relató que la conoció en un momento muy particular: "Yo estaba empezando otra vez a atreverme a salir y a conocer. En un momento muy loco de mi vida donde por un lado dije no te empieces a enamorar de nuevo y, por el otro, dije es justo lo que necesito"

Le reveló a Martín Cárcamo que la primera cita de ambos fue en su departamento, porque no quería que los vieran juntos. "Estaba en esa etapa en que me seguía mucho la prensa por todo mi tema personal", dijo.

Por otra parte, y acerca de su relación con nuestro país, el cantante confesó cuál es su garabato chileno favorito: "La palabra hueón me parece fantástica, porque se puede usar para tantas cosas. Como verbo, adjetivo, todo", cerró Fonsi.