Se suma a su programa online: el nuevo proyecto de José Miguel Viñuela lejos de la TV

"Traspasar herramientas para que una persona pueda superar momentos duros, es algo que me reconforta", aseguró José Miguel Viñuela.

Por: Juan Pablo Ernst 15 de septiembre 2022 · 10:49 hs

Gracias a su programa de streaming vía Instagram Desde mi Cocina con la Nené, el presentador de televisión José Miguel Viñuela mantuvo el contacto con los espectadores, tras su salida del Mucho Gusto en 2020.

En dicho espacio, el ex conductor de Mekano y su amiga conversan sobre distintos tópicos y reciben diversas visitas, mientras entregan algunas recetas o tips para la cocina.

Sin embargo, José Miguel Viñuela decidió también emprender en otra faceta que le permitiera sacarle brillo a sus habilidades en el campo de las comunicaciones.

Por ello, el también locutor de radio de 47 años decidió involucrarse en el ámbito de las denominadas "charlas motivacionales".

Así, el ex rostro de Mega se encuentra efectuando unas charlas denominadas "La vida en blanco y negro", donde aborda el tema de la resiliencia y relata su experiencia desde los 5 años de edad hasta el presente.

La preparación de Viñuela

Destaca entre sus vivencias y la capacidad que ha tenido para enfrentar los malos momentos y superarlos, la estafa que sufrió hace un tiempo atrás y por la cual, cuando estaba sin trabajo y con una guagua de dos meses, perdió toda su liquidez.

José Miguel Viñuela no le hace el quite a la polémica en sus exposiciones, y por eso no duda en incorporar las experiencias que aprendió tras su abrupta salida de Mega.

"Conversé con psicólogos y psiquiatras para entender en profundidad el concepto de resiliencia y cómo uno va desarrollando esta habilidad de sobrellevar experiencias de vida difíciles y salir adelante", explicó el ex conductor de Mekano.

"Luego hice durante el verano un viaje al sur, en el que reafirmé la idea de que aún en los momentos más oscuros, luego sale la luz", complementó el comunicador.

Resiliencia

Una vez que se sintió preparado, José Miguel Viñuela comenzó a promover sus charlas y recientemente dictó una en Gendarmería.

La buen recepción que tuvo le dio más impulso y ahora se abrió a realizarlas en empresas y otras instituciones.

"Creo que cada persona puede sacar la mejor versión de sí misma y salir adelante, pese al dolor que generan situaciones complejas, como pueden ser la pérdida de un familiar, de una relación o de un trabajo, por ejemplo", explicó.

"Todo el mundo puede ser resiliente, uno no nace con esta cualidad", aseguró Viñuela.

Según él, "la resiliencia se va desarrollando con las distintas experiencias de vida. Se trata de entender que cuando vivimos una crisis, más que preguntarnos por qué, debemos centrarnos en para qué".

"La idea de traspasar a través de mis vivencias herramientas para que una persona pueda superar momentos duros, es algo que me reconforta", complementó.

Viñuela detalló que las charlas duran entre 50 a 60 minutos y se orientan a grupos de 50 a 100 personas o más.