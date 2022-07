Se va otro grande: Netflix confirmó la fecha en que retirará Breaking Bad de su catálogo

Bryan Cranston ganó tres Premios Emmy seguidos por su papel en Breaking Bad. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 26 de julio 2022 · 15:55 hs

Ni el hecho de ser considerada una de las mejores series de la historia evitó que Netflix confirmara hoy que retirará de su servicio todas las temporadas de Breaking Bad.

La sorpresiva noticia se las entregó la plataforma de streaming a sus suscriptores a través de un comunicado, en que le puso fecha de término de las emisiones de la serie.

Ganadora de decenas de premios durante sus cinco temporadas, entre 2008 y 2013, Breaking Bad fue, junto a Stranger Things, una de las series que ayudó a catapultar a la plataforma de streaming.

Por si fuera poco para los fanáticos de la serie, el anuncio de su salida del catálogo de Netflix casi coincidió con el próximo final del spin off, Better Call Saul.

Durante las tres primeras temporadas de Breaking Bad el actor Bryan Cranston ganó el Premio Emmy al "Mejor actor principal en serie dramática".

Cuándo

De acuerdo a lo informado por Netflix, Breaking Bad será retirado de su catálogo el día lunes 10 de febrero de 2025.

Como motivo de la decisión, en el entorno de la compañía apuntan a la "batalla de las plataformas", que le ha significado a Netflix la pérdida de más de 200.000 suscriptores en todo el mundo durante el primer trimestre de 2022.

Según el portal The Wrap, es por el mismo motivo que hace unos días se confirmó la salida del catálogo de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea.

Si en definitiva Netflix no cambia su decisión y elimina Breaking Bad de su catálogo, seguramente no significará que la serie ya no sea vista, porque otras compañías del sector, como Amazon Prime, HBO Max u otra, podrían pagar lo que pida la productora de la serie para llevársela a su plataforma.