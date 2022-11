Sebastián Ugarte responde quién fue mejor ministro de Salud: ¿Jaime Mañalich o Enrique Paris?

Sebastián Ugarte repasó su rol en televisión durante la pandemia y las críticas que enfrentó. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 15 de noviembre 2022 · 08:12 hs

Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de Clínica Indisa y panelista de Tu Día, fue el invitado en Juego Textual, donde repasó el rol que cumplió en televisión durante la pandemia, la historia de amor con su pareja y su niñez.

Pero en una de las secciones, el internista también se atrevió a contestar una serie de preguntas cortas, entre las que estuvo cuál fue el mejor ministro de Salud en medio de la pandemia: Jaime Mañalich o Enrique Paris, optando por este último.

Consultado sobre esta afirmación, Sebastián Ugarte explicó que el doctor Paris lo hizo mejor porque logró dialogar, construir acuerdos y llevar a cabo un plan de vacunación, pero que Mañalich también tuvo logros, como establecer el sistema de camas UCI.

“Fuera de toda consideración política, en momentos tan dramáticos para el país hay que tener la grandeza de reconocer esas cosas”, afirmó.

Aprovechando el tema, en Juego Textual le consultaron si le gustaría asumir como un futuro ministro de Salud, pero Ugarte indicó que si va a ser para administrar lo mismo que hay, no lo haría, pero que aceptaría si se hacen cambios importantes en el sistema o si es en un contexto de pandemia donde hay que jugárselo todo por el todo.

El rol de Sebastián Ugarte en la pandemia

En Juego Textual, Sebastián Ugarte explicó por qué decidió convertirse en una figura televisiva durante la pandemia, lo que compatibilizó con su trabajo en la UCI.

“Yo tenía claro que la batalla no se iba a ganar en la UCI, ahí estábamos perdiendo la batalla. Lo que había que hacer era evitar que la gente llegara a enfermarse, y como no había vacuna ni cura milagrosa, para eso había que educar, informar, en todo momento, con un lenguaje claro y no caer en la tentación fácil de descalificar al otro”, explicó.

Respecto a si enfrentó críticas de sus colegas por la exposición mediática que tuvo, Ugarte confesó que sí.

“Hay colegas que no entendían bien por qué el esfuerzo de informar. Me tocó enfrentar críticas, pero tenías que multiplicar el tiempo, estar donde era necesario educar a toda hora del día o de la noche, y también estar al lado de la cama de los enfermos, y disminuir las horas de sueño”, dijo Sebastián Ugarte.