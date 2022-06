Según filtraciones: Pamela Diaz llegó 2 horas tarde a la grabación de La Divina Comida en su propia casa

La Fiera habría hecho esperar 2 horas afuera de su casa al equipo de producción de La Divina Comida

Compartir











Por: Gaspar Marull 26 de junio 2022 · 13:59 hs

Mediante lo que se vió en su Instagram, Pamela Díaz filtró registros en medio de la grabación de La Divina Comida, donde estuvo compartiendo con la actriz Carmen Gloria Bresky, la periodista Eva Gómez y también la modelo trasandina Yamila Reyna.

“El lunes le tocó como anfitriona, recibió en su casa a los comensales. Me contaron que habría llegado cerca de una hora y media, dos horas, atrasada a la grabación en su propia casa”, comentó el periodista Luis Sandoval en Me Late en relación a participación de Pamela Diaz en La Divina Comida.

Agregó también, que llegaron las personas encargadas de producir el programa, los camarógrafos, sumado a la iluminación y los equipos de sonido para poder grabar el capitulo, pero tuvieron que esperar afuera a que llegara Pamela, que llegó entre una hora y media y dos horas tarde, para recién poder partir haciendo su trabajo.

Aquel atraso no afectó a los otros participantes del programa, que llegaron después que los encargados de los detalles técnicos. “Pregunté si es que habían tenido que esperar los invitados, pero me dijeron que no. Solamente habría esperado el equipo de producción, que estaba muy molesto”, afirmó Sandoval.

Según las afirmaciones del periodista, Diaz “llegó de lo más relajada, en buzo, y así habría grabado el capítulo. Estaba descolocada, lo que se rumorea es que habría tenido una pelea con Jean Philippe Cretton”.