"Seguramente está en El Peral": Félix Soumastre recordó la fuerte pelea con Edmundo Varas

Félix Soumastre participó en 2008 del programa Amor Ciego de Canal 13. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 10 de Abril 2022 · 13:43 hs

En un nuevo episodio de La Divina Comida, Félix Soumastre recordó la fuerte pelea que protagonizó con Edmundo Varas en el dating show Amor Ciego de Canal 13 el año 2008.

La conversación ocurrió cuando, en medio de la cena que encabezó en su casa, el ex participante de dicho programa recibió una polera con la frase “Tranquilo papá”, la que se masificó tras el cruce que tuvo con quien resultó ganador.

“Esta es de mi amigo personal”, dijo Soumastre bromeando luego de recibir el regalo de Tutu Vidaurre, y agregó que “esto es básicamente como el cabros, esto no prendió de Clemente Pérez, yo tengo el tranquilo papá”.

Seguido a eso, Félix Soumastre reflexionó respecto de la pelea que tuvo con Edmundo Varas en el programa de televisión.

“Yo entiendo que la violencia no lleva a ninguna parte”, sostuvo, pero continuó con sus bromas, fiel a su estilo. “Aprovecho de mandarle un saludo a Edmundo Varas, quien seguramente está en El Peral. No... Amigo, te quiero”, cerró.

Su carrera musical

En La Divina Comida, Félix Soumastre también se refirió a lo que ha sido su carrera musical como DJ de música electrónica, luego de recibir un regalo de Luis Dubó: unos cubiertos para tornamesas.

“Tiene mucho que ver con mis inicios en la música, he pasado a una etapa donde estoy más dedicado a la producción”, afirmó.

Allí, contó que actualmente está más dedicado a la producción. “Hago mi propia música, vengo tocando en eventos y discoteques por 23 años”, señaló.

De la misma manera, desclasificó que esto comenzó el año 1998 cuando conoció “a un amigo y me lleva a un local y comencé a trabajar”.

“Y cuando el DJ quería ir al baño o se joteaba una polola, me decía que si se acababa el tema apretara un botón, y me empezó a picar el bichito. Le pedí que me enseñara y así empecé”, reconoció.