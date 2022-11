Selena Gomez reconoció que no podrá tener hijos por su tratamiento contra la bipolaridad

Recientemente, Selena Gomez lanzó su documental My Mind & Me en Apple TV. INSTAGRAM.

Selena Marie Gomez, cantante y actriz, reveló recientemente que no podrá convertirse en madre en un futuro próximo, debido al tratamiento en el que se encuentra por la bipolaridad que padece.

En una entrevista con Rolling Stone, la protagonista de la serie Only Murders in the Building contó que una vez que le diagnosticaron este trastorno estuvo “cargada de medicamentos”.

“Los médicos tiraban cosas a la pared y esperaban que algo funcionara”, dijo, en alusión que a los doctores intentaron diversos medicamentos antes de encontrar el correcto.

Selena Gomez aseveró que tras estas terapias mejoró “más o menos”, puesto que si bien las pastillas la ayudaban, “ya no había ninguna parte de mí que estuviera allí”.

Fue gracias a un psiquiatra que consultó fuera del centro de rehabilitación en el que se encontraba, que se dio cuenta que “estaba tomando muchos medicamentos que no debería”.

Así, y una vez que la cantidad de pastillas disminuyeron, “comenzaba a regresar en sí misma”.

“Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero tuve que aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, confesó Selena Gomez.

Sin hijos

En medio de todo este proceso, Selena Gomez cayó en cuenta que no podría concebir hijos debido al tratamiento farmacológico.

“Subí a mi auto y lloré. El seguir tomando los medicamentos para el trastorno bipolar significa que probablemente no podré tener a mis propios hijos (…) Eso es algo muy grande, grande y presente en mi vida”, reconoció la cantante y ex pareja de Justin Bieber.

A pesar de todo, Gomez aseguró que “si estoy destinada a tenerlos, lo haré”.

La entrevista de Selena Gomez a Rolling Stone se enmarca en el lanzamiento del documental My mind & Me, el que retrata los últimos seis años de la artista.