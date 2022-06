"Separados y distantes": revelan comportamiento de Tonka Tomicic con Parived en su cumpleaños

Aunque compartieron poco, quienes fueron al cumpleaños dijeron que Tonka Tomicic y Parived se veían como siempre. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 03 de junio 2022 · 10:44 hs

Aunque al principio sólo Raquel Argandoña dio algo de luces de cómo había sido la celebración del cumpleaños de Tonka Tomicic, luego de publicar en su Instagram una foto que terminó borrando, y también se supo que la festejada mandó abrir una botella de champagne Dom Perignon de medio millón de pesos, con el pasar de los días han ido surgiendo nuevos datos de la celebración realizada en el Hotel Mandarín.

Fue el jueves en el programa Me Late donde se dieron a conocer nuevos detalles del festejo que se prolongó hasta casi las dos de la mañana. Y uno de esos detalles fue el que más llamó la atención de quienes asistieron a la cena en el ex Hotel Hyatt.

Según contó el panelista Luis Sandoval, "supuestamente Parived organizó el evento. Pero lo concreto es que me dicen que en el cumpleaños mismo, Tonka estaba sentada en esta esquina de la mesa y Parived por acá", dijo, graficando la gran distancia que hubo entre la pareja.

El periodista continuó su relato y aseguró que sus fuentes le indicaron que Tonka Tomicic y Parived "compartieron súper poco. Se habrían visto muy poco juntos como pareja".

Preocupado

Su colega Andrés Caniulef, en tanto, proporcionó otra mirada que, sin embargo, también apuntó a que los anfitriones se mostraron "separados y distantes"

El comunicador sostuvo que conversó con una persona que estuvo presente en el festejo, que incluyó una cena con un costo de 80 mil pesos por invitado, quien le dijo que Parived "estaba preocupado de todos los detalles del festejo".

"Lo que sí, cada uno se sentó en la cabecera de las mesas distintas para poder compartir con la mayor cantidad de invitados", detalló la fuente citada por Caniulef.

Pero inmediatamente reconoció también que efectivamente se veían "separados y distantes".

No obstante, el mismo periodista acotó que su informante le recalcó que "no se sabe o no se conoce de algún quiebre en su relación de pareja, se les ve como siempre se les ha visto".