Sergi Arola y la gastronomía chilena: "Hay una raíz culinaria como para soñar"

Sergi Arola volverá a comandar el equipo rojo en El Discípulo del Chef. CHILEVISIÓN.

Por: Hugo Infante 04 de agosto 2022 · 11:26 hs

El chef español Sergi Arola lleva ya varios años en nuestro país. Aunque se le conoce por su debut en televisión de la mano de Canal 13 en la tercera temporada de MasterChef Chile en 2017, lo cierto es que su vínculo con nuestro país data de mucho antes.

En 2008 pisó por primera vez tierras chilenas y ya entre 2009 y 2010, abrió su primer restaurant en el Hotel Ritz Carlton, el que mantuvo sus puertas abiertas unos cinco años. Desde entonces, ha logrado conocer la gastronomía chilena y sus encantos, también sumado a la sección que mantiene en el programa Sabingo de Chilevisión, el que lleva por nombre El Menú de Chile.

“Cronológicamente, cuando yo llegué, talentos como el de China (Bazán), el de Benja Nast, como el de Curtis Smith, como el de Sergio Barroso todavía no habían explotado. Yo creo que el momento gastronómico chileno da para soñar, yo creo que hay gente con un talento maravilloso y se acompañan un poquito con las circunstancias”, señaló el español en conversación con EL DÍNAMO.

Por lo mismo, Arola cree que es bueno “que todos rememos para mejorar el nivel y para hacer de Chile un destino gastronómico que merece. Yo que recorro Chile con El Menú de Chile de Sabingo, hay una raíz culinaria en Chile como para soñar y pensar que puede ser un gran destino gastronómico”.

De hecho, destacó que solo hay “cosas mágicas” como “un curanto de Luche, hay pocas cosas más maravillosas que recoger unos camarones de río y prepararlos al disco en mitad del campo. Creo que hay cosas maravillosas en la gastronomía chilena, lo único que tenemos es que hay que creerlo un poquito”.

Incluso es capaz de compararlo con la gastronomía española, recalcando que “se asemeja en algunos aspectos a la que puedes encontrar aquí”. Por ejemplo, continuó, “la gastronomía chilena es una que parte de un sofrito de cebolla, ajo y zanahoria, y la gastronomía española parte de un sofrito de cebolla, ajo y zanahoria, pero básicamente la base es la misma”.

Para Sergi Arola, la pandemia también trajo su lado positivo en cuanto a la gastronomía chilena y cree que hay que “aprender a sacar las lecciones positivas”.

“Sí tengo que decir que creo que la pandemia tuvo cosas muy malas pero también cosas muy buenas, nos ha enseñado a ser más resilientes ante las adversidades, nos ha invitado a reinventarnos y lo hemos hecho. Cumplió eso y a la larga va a ser mejor para la gastronomía del país”, sostuvo.

¿Guía Michelin en Chile?

Actualmente, nuestro país no es evaluado por la popularmente conocida Guía Michelin, la que es conocida por asignar de una a tres "estrellas de la buena mesa" a distintos establecimientos gastronómicos que cumplen, por ejemplo, con calidad, creatividad y esmero de sus platos.

Sergi Arola planteó que el problema por el que nuestro país no es considerado en dicha evaluación es porque “es un gran país con poca gente. El peso es un peso relativo. Pero yo creo que tenemos unos productos increíbles”.

“Yo que vengo de España, que llevo dedicándome a esto 34 años, te puedo asegurar que no hay países con el potencial en productos, que no hay países con la tradición gastronómica (no hablo de la de Santiago, hablo de la tradición curicana, magallánica, más al norte). Son muchas regiones y cada región con un aporte”, aseveró.

Ahí recordó que “siempre hago el mismo comentario” que es que “si tú escoges Chile y lo pones en el mapa de Europa, prácticamente viene desde Noruega hasta Andalucía, imagínate todo lo que hay desde Noruega hasta Andalucía y todo eso lo tenemos en Chile”.

En caso de que la Guía Michelin considerara a nuestro país, Sergi Arola cree que hay cuatro restaurantes que merecen tener las tres estrellas. “Boragó, Benjamín Nast (con De Patio), Curtis Smith y Sergio Barroso. Esos cuatro, y por supuesto China, tienen madera y mimbres para ser tres estrellas tranquilamente", aseguró.

La nueva temporada de El Discípulo del Chef

A partir de este domingo a las 22:30 horas, podremos ver nuevamente a Sergi Arola en televisión con la cuarta temporada de El Discípulo del Chef.

Para esta oportunidad, se reunieron a los mejores ganadores y finalistas de todos los programas de cocina que se han realizado en la televisión chilena. Durante la presentación llevada a cabo este martes en Chilevisión, se destacó que la competencia estará más exigente que nunca ante el nivel que han presentado los participantes.

De hecho, Arola destacó que las grabaciones “han sido muy intensas, mucho más de lo que esperábamos”.

“Ha sido complejo, porque no todos están acostumbrados a este formato, hay gente que viene de otros programas y tienes un poco que ayudarles a que vayan cogiendo las dinámicas. Ha sido súper excitante y súper interesante. Ennio (Carota) lo ha dicho bien, al final la gente en su casa tiene que entender que lo que ponemos para comer es en una hora y media y, además, se come y está rico”, contó.

Para esta cuarta temporada de El Discípulo del Chef, tal y como mencionamos anteriormente, “el nivel gastronómico es muy alto” y esto, según postuló el chef español, tiene mucho que ver con el premio que se entregará: la concesión de un restaurant en Monticello.

“Si a mí me hubieran ofrecido un restaurant puesto para llevarlo y ya, es un premio que los que hemos tenido que pelear por un restaurant, hemos tenido que pelear por abrir nuestro propio espacio, sabemos lo duro que es y eso le da un valor”, cerró.