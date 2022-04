Sergio Lagos hasta lloró tras el triunfo de Xiomara y Pancho en final del Aquí Se Baila

La exchica Rojo agradeció al público el apoyo que culminó con su triunfo junto a Pancho Solar.

Por: Juan Pablo Ernst 29 de Abril 2022 · 12:59 hs

Xiomara Herrera y Francisco Solar se coronaron como los ganadores de la segunda temporada de Aquí Se Baila, de Canal 13, tras obtener más de dos tercios de los votos del público, en una jornada marcada también por el llanto emocionado del conductor, Sergio Lagos, al final del ciclo.

Todo comenzó con una primera presentación por parte de las cuatro parejas finalistas: Camila Andrade y Bastián Retamal; Thati Lira y Julio Allendes; María José Campos y Emilio Rubilar, y Xiomara Herrera y Francisco Solar.

Esta etapa culminó con la eliminación por parte del jurado de la primera pareja, aquella conformada por Camila Andrade y Bastián Retamal.

De esta forma, las tres parejas que siguieron en competencia entregaron su mejor esfuerzo para convencer al público que votara por ellas.

Votación

Pasada la 1 de la mañana Sergio Lagos dio a conocer el resultado, que fue categórico y no dejó espacio para a polémica: Xiomara Herrera y Francisco Solar lograron el 67 por ciento de las preferencias del público.

Con la emoción a flor de piel, Xiomara les habló a quienes votaron por ella: "Gracias por el apoyo infinito de siempre. Ha sido demasiado intenso, sé que esto se acaba, pero ya habrá otra oportunidad de reencontrarnos", dijo, mientras que Francisco le mandó un saludo a su madre, que estaba presente en el estudio: "Mi mamá está acá. ¡Mamita, lo logramos!".

Pero los ganadores del Aquí se Baila no fueron los únicos que se emocionaron, porque Sergio Lagos no logró contener las lágrimas al despedir la segunda temporada del programa.

La emoción de Lagos

Luego de que Francisca García-Huidobro le preguntara qué había significado para él ser parte del estelar de Canal 13, el conductor abrió su corazón y con lágrimas de emoción reveló sus sentimientos.

"No sé, no tengo claro lo que pasa", partió diciendo, y aseguró que "no podía decir el texto (...) hicimos una reunión y no podía decir nada, porque han sido 58 jornadas en las que, de alguna manera, logramos el propósito de la comunicación, que es reunirnos, ponernos en común, aprender del otro y también dejar que el otro aprenda del uno".

"Yo era el quinto, el último delantero. Hoy estoy siendo parte de un nuevo brillo que estamos teniendo en este canal, y me alegra mucho. No por mí, ni por los participantes que son el alma de esta fiesta, me alegro por el pequeño que trae todos los días la camiseta de una banda rockera, me alegro mucho por todos", continuó emocionado.

Por último, el animador recordó a su padre y entre lágrimas dijo que "cada vez que yo parto, me lo pongo encima y digo ‘vamos viejo’. Y hoy en la mañana fui a dejar a mi hijo León al colegio, anoche preparamos una disertación y nos vi a ahí: a mi viejo, a mí y a mi hijo reunidos".