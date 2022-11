Sergio Rojas acusa a ejecutivo de TV+ de llamar a Mega por sección de Me Late en Mucho Gusto

Desde hace unos días que Me Late participa en Mucho Gusto. MEGA.

Por: Rodrigo León 22 de noviembre 2022 · 10:19 hs

El periodista Sergio Rojas acusó al ejecutivo de TV+, Gonzalo Cordero, de querer boicotear la sección que Me Late tiene actualmente en Mucho Gusto.

Las declaraciones del panelista ocurrieron durante el episodio de su programa Que Te Lo Digo, emitido la noche de este lunes, donde también participa el periodista Luis Sandoval.

Allí, Rojas aseguró que “el día viernes, cuando fuimos a Mucho Gusto, Gonzalo Cordero -el que le pone fin a Me Late en el canal- llama por teléfono a Mega diciendo que están en un problema legal y que no pueden utilizar la marca Me Late”.

Sin embargo, Sergio Rojas dejó en claro que el nombre del programa de farándula está inscrito por Daniel Fuenzalida, por lo que él es dueño, y así se lo hizo saber a Mega.

Aún así, continuó, “finalmente para no entrar en problemas, se opta por este nombre Megalate”.

“Pero lo que a mí me llama la atención es que Gonzalo Cordero, el ejecutivo que está a cargo, ¿cuál es la idea de llamar por teléfono a un canal que nosotros estamos yendo? ¿Cuál es la idea de querer cortarnos las alas para trabajar?", se preguntó.

“Yo entiendo que no quisiera trabajar con Daniel o con la productora de Daniel, pero, ¿por qué habría de truncar que nosotros fuéramos a otro canal o a otro programa?”, insistió Sergio Rojas.

¿Crisis en TV+?

Ante esta situación, Sergio Rojas llamó a Gonzalo Cordero a canalizar sus energías en los nuevos programas que han estrenado tras el fin de Me Late -Sígueme y te Sigo y Tal Cual-, los que no estarían teniendo los resultados esperados.

“Están en una crisis terrible al interior del canal, los ejecutivos entre ellos mismos han tenido muchos conflictos porque se dieron cuenta que habían desestimado un programa como Me Late (…) Se dan cuenta que cometen un gran error porque le faltan el respeto a la gente, nos habían subestimado”, aseveró.

A eso suman que creían que llevando “rostros A” como Raquel Argandoña, entre otros, con altos sueldos, “pensaron que eso les iba a dar un rating asegurado, y tiene que ver con la sinceridad”.