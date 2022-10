Sergio Rojas dudó de la versión de Iván Núñez tras el fin de Me Late: "Es difícil de creer"

El panelista Sergio Rojas no cree que Iván Núñez no haya tenido nada que ver en el fin del programa. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 17 de octubre 2022 · 11:57 hs

El periodista Sergio Rojas puso en duda la versión de que el fin del programa Me Late no tuvo nada que ver con su colega Iván Núñez, a la vez que cuestionó que los ejecutivos de TV+ no entregaran "ninguna explicación" sobre la decisión que tomaron.

El ex panelista del espacio que conducía Daniel Fuenzalida empleó un live de Instagram para entregar los antecedentes que posee sobre lo ocurrido con el programa de espectáculo y farándula.

Así, en el programa web Que Te lo Digo, que comparte con Paula Escobar, el comunicador contó que él fue el primer panelista de Me Late que se enteró de la decisión del canal, pues fue el propio Daniel Fuenzalida se lo contó la noche del viernes.

De acuerdo a lo manifestado por Sergio Rojas, los ejecutivos del canal que tomaron la decisión de terminar con Me Late habrían estado bajo la influencia del periodista Iván Núñez.

Lo anterior, debido a que al menos dos de quienes adoptaron la medida había trabajado antes en el canal público.

"Gonzalo Cordero viene de TVN, donde trabaja Núñez. El otro ejecutivo que está en el canal es Martín Awad, que también llegó desde la señal pública", planteó el periodista en el programa online.

Fue entonces cuando apuntó a lo dicho por el rostro de TVN luego de que se supiera del fin de Me Late.

Iván Núñez

"Iván dijo en su declaración que no conoce a nadie de los ejecutivos de TV+. Yo le quiero decir que me parece muy raro que él y estos dos personajes no se conozcan. Para mí es difícil de creer", manifestó Sergio Rojas.

Se refirió también a Gonzalo Cordero como la persona que quiso despedirlo a él y a Luis Sandoval como panelistas del programa, a lo que Fuenzalida se opuso.

"Según entiendo, argumentó que nosotros éramos rostros muy bajo perfil. En términos simples, éramos muy 'nacos' para su pantalla", aseveró el periodista.

"La situación estaba tensa. Lo más probable es que Me Late hubiese salido del aire en diciembre", planteó Sergio Rojas.

Según él, "aquí viene lo raro y la parte que involucra a Iván Núñez. Daniel estaba en las gráficas y en toda las plataformas digitales mostrando la nueva escenografía del programa, que es el que más marcaba en el canal", aseguró.

"El lunes y el miércoles, TV+ lo envió como representante para la Teletón", recalcó a continuación.

"Entonces, la decisión drástica de sacar del aire Me Late se produce entre el jueves y el viernes ¿Qué pasó entre esos días? Lo único distinto que ocurrió fue que se invitó a una persona para hablar de un solo tema: Marlene de la Fuente, sobre sus conflictos legales con Iván Núñez", recordó el panelista del extinto programa.