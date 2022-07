Sergio Rojas lanzó coqueto beso a Andrés Caniulef y lo encaró por negarlo

La semana pasada, Andrés Caniulef negó haber tenido un romance con Sergio Rojas. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 13 de julio 2022 · 13:36 hs

Sergio Rojas encaró en pantalla a su colega Andrés Caniulef, luego de que la semana pasada negara en televisión el romance que tuvieron hace unos meses.

Durante su visita a Síganme Los Buenos, el ex Bienvenidos, al ser consultado por la relación con su compañero en el programa de TV+, aseguró que “el público quiso ver o quiso entender que pasaba algo entre nosotros” y que “en este juego que hacíamos de tener una relación, se me ponía celoso”.

Por su parte, Rojas usó la tribuna que le entrega su programa Qué Te Lo Digo, para responder, asegurando que él sí sintió cosas por Caniulef y que ante sus declaraciones se sintió como “la novia engañada”.

Por lo mismo, durante la edición de Me Late Prime de este martes, Sergio Rojas optó por encarar frente a frente a Andrés Caniulef sobre este tema justo en el momento en que tuvo un coqueto gesto en pantalla.

“Me niegas después”

Cuando en el programa de TV+ abordaban las declaraciones de José Antonio Neme sobre supuestos llamados que habría recibido de Canal 13 y que reveló en Mucho Gusto, Caniulef tomó la palabra para explicar lo sucedido, momento en que en el estudio del programa se escuchó el efecto de un beso.

Ahí, Rojas aprovechó la situación y le lanzó a su compañero un coqueto beso. “¿Por qué a mí? Si es a Neme”, le respondió el periodista, entre risas, provocando que el panelista se arrepintiera de lo que había hecho.

“No, porque me niegas después”, le devolvió la palabra Sergio Rojas a Andrés Caniulef y, luego, se dirigió a Daniel Fuenzalida para lanzar otro beso. “Te lo voy a tirar a ti también. No me vayas a negar tú también po'", afirmó, pero el animador se negó al gesto que tuvo el panelista.