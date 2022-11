Sergio Rojas le respondió duramente a Gala Caldirola: "Cuando a uno lo pillan, es mejor quedarse callado"

Sergio Rojas aprovechó su momento en Podemos Hablar para responderle a Gala Caldirola. CAPTURA

Por: Esteban López Á 19 de noviembre 2022 · 11:48 hs

Sergio Rojas se ha destacado por estar entregando las noticias más polémicas del espectáculo chileno y destapando romances entre personajes conocidos. El comunicador, quien es parte del extinto programa Me Late, compartió junto a sus compañeros del programa en el espacio de Chilevisión, Podemos Hablar.

En el programa, emitido este viernes recién pasado, al comunicador de espectáculo, le recordaron el emplazamiento que le realizó la modelo española Gala Caldirola, quien le envió un especial recado a Rojas.

"Yo lo único que te puedo decir, es que no sé por qué estás tan preocupado de lo que pasa en mi cama. Preocúpate de lo que pasa en la tuya mejor", había señalado Gala, justamente en un capítulo de Podemos Hablar.

En ese sentido, Sergio Rojas aprovechó para responderle a la modelo española y señaló que "si en mi cama tuviera a Mauricio, tuviera a Iván Cabrera, créeme que me preocuparía de la mía, pero la mía es mucho más fome que la que tiene Gala".

Rojas y el supuesto romance de Gala y Mauricio Pinilla

Durante el programa de Chilevisión y conducido por Jean-Philippe Cretton, Sergio Rojas aprovechó para reafirmar la información que había entregado hace un tiempo donde vinculaba sentimentalmente a Gala Caldirola con Mauricio Pinilla.

“Yo nunca he patinado, tiendo adornar un poco las cosas, pero toda la base siempre es una verdad. Y Gala Caldirola, como ella me emplazó públicamente en el PH, espero también diga sabes qué, Sergio Rojas tenía razón”, enfatizó el comunicador, que junto a Daniel Fuenzalida y todo el equipo de Me Late, también sufrió por la abrupta salida del programa de espectáculo de TV+.

Para culminar, Rojas señaló que “yo estaba, estoy, no sé si estaré, con Mauricio, porque a lo mejor está recibiendo algún servicio.Y nada, la chica sabe… Creo que cuando a uno lo pillan, es mejor quedarse callado".