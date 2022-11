Sergio Rojas reaccionó a la querella de Gissella Gallardo: "Se arriesga a destapar..."

"Antes de cualquier cosa hay que pensar y no actuar a tontas y locas para obtener publicidad", aconsejó Sergio Rojas. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 30 de noviembre 2022 · 10:34 hs

Tranquilo, porque todavía no recibe ninguna notificación desde los tribunales, se declaró el periodista Sergio Rojas, tras enterarse de la querella por injurias y calumnias graves que presentó en su contra Gissella Gallardo, la ex esposa de Mauricio Pinilla.

El panelista del desaparecido Me Late aseguró que posee las pruebas para demostrar que es absolutamente cierto todo lo que dijo en el programa del 27 de septiembre pasado, y que motivó la acción judicial por parte de la conductora de TNT Sports.

En particular, se refirió a la parte cuando sostuvo que Gissella Gallardo "se baja del vehículo y con llave en mano comienza a rayar todo el vehículo de Pinilla por el costado, y eso no queda ahí. En el capó del vehículo le escribe 'pluto'... sácale la L. Luego ella se aproxima a un neumático y, aparentemente, intenta pincharlo. Al no lograrlo comienza a desinflarlo".

"En todos los casos que he dicho algo, tengo los respaldos necesarios, tanto en documentos, videos, testimonios o fuentes", aseguró Sergio Rojas en conversación con Publimetro.

"Por eso me parece que, si alguien me desmiente, se arriesga a destapar una olla más grande, porque ¿qué pasa si la persona que me entregó información o material es cercano a su familia?", planteó el profesional.

Expone a sus cercanos

En la entrevista, el conductor de Que Te lo Digo manifestó que le parece cuestionable que se lleve este tema a los tribunales. Y es que según apunta, van a tener que ser muchas las personas que acudan para entregar sus declaraciones, lo que va a terminar por exponer a los medios a toda su familia.

"Es complejo llevar estos temas a la Justicia porque creo que los tiempos no están para farandulizar los tribunales, cuando estamos invadidos de delincuencia y tráfico", aseveró Sergio Rojas sobre el tema.

"Y, por otro lado, expone a sus cercanos, porque en este caso entre los posibles citados a declarar están Mauricio Pinilla, Natthy chilena, gente del programa Buen Finde y familiares de los Pinilla Gallardo", alertó el periodista.

"Entonces, antes de cualquier cosa hay que pensar y no actuar a tontas y locas para obtener publicidad", concluyó sobre el tema Sergio Rojas.