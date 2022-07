Sergio Rojas recordó broma a Tonka Tomicic que provocó su despido de Canal 13

Sergio Rojas visitó el late Síganme Los Buenos donde recordó este episodio en Canal 13. INSTAGRAM.

Compartir











Por: Rodrigo León 15 de julio 2022 · 15:56 hs

Después de siete años, el periodista Sergio Rojas reveló el motivo que llevó a que lo despidieran de Canal 13 y todo fue a raíz de una broma que le lanzó a Tonka Tomicic.

En ese entonces, el ahora panelista de Me Late Prime se desempeñaba en el extinto matinal Bienvenidos, cuando “un día a Hugo Valencia se le ocurre hacer una nota con los animadores que eran pesados fuera de la televisión, mira si será pelotudo. Y dentro de eso pone a Polo Ramírez y a Tonka Tomicic”, recordó en el late Síganme Los Buenos.

A la hora de comentar la nota, Rojas le dijo a Ramírez que “igual tú te crees el hoyo del queque, si antes cuando eras editor, me censurabas algunas notas porque ponía cosas de la Pamela Díaz”.

Fue en ese entonces cuando se dirigió a Tonka Tomicic y le recordó “cuántas veces te vine a buscar afuera del canal y quedaba como pegaloco en el vidrio, en tu camioneta super blindada y tú como que pasabas y ni siquiera me veías”.

“Bastó que dijera eso y dejó la escoba. De hecho al aire me dijo no me parece, porque es mucho más seria, no tenía este sentido del espectáculo o de como el contrapunto. Me dice no, no estoy de acuerdo contigo”, aseguró.

A pesar de la actitud que tomó la animadora, el panelista le dijo que “yo todos los fines de semana tengo que hacer comidas en mi casa, para tratar de limpiar tu imagen, me debes como 40 kilos de lomo vetado. Yo todo bromeando, pero noté como se descompuso”, comentó.

La llamada

Posterior a lo ocurrido, Sergio Rojas aseguró que lo llamaron por teléfono para contarle que Tonka Tomicic había entrado a la oficina de Jacqueline Cepeda, productora de Bienvenidos, quien minutos más tarde lo llamó para citarlo a una reunión al día siguiente.

Pero como ya sabía lo que podría ocurrido le dijo que “no, mañana es mi día libre, estoy en Maitencillo. Súper mentira, estaba en mi casa (…) Ah, pucha, es que es importante, me dijo. Y voy, al otro día, al subsiguiente, y me queda mirando. Y le dije antes de que me digas una mentira, mejor te la hago fácil. Yo sé que cumplo un ciclo en el programa, te agradezco profundamente todo lo que he vivido. Llámame cuando tú quieras, estoy disponible. Me dice pero déjame decirte…. Para qué me vas a decir una mentira, hagámoslo más fácil. Pucha, fue un agrado trabajar contigo. Ok, buena onda”, relató.

Luego de que el equipo se enterase del despido de Sergio Rojas, todos comenzaron a enviarle mensajes, menos Tonka Tomicic. Pero fue él quien se comunicó con ella.

“Le puse Tonka te agradezco profundamente la generosidad en pantalla, por toda la buena onda, fue muy grato conocerte, nos veremos en otra oportunidad. Listo, y me pone sí Sergio, que te vaya muy bien”, finalizó.