Sergio Rojas respondió al desmentido de Daniela Aránguiz: "Lo único que falta..."

Sergio Rojas se tomó con tranquilidad los dichos de Daniela Aránguiz.

Por: Rodrigo León 24 de noviembre 2022 · 11:42 hs

Sergio Rojas, periodista, respondió rápidamente al desmentido que lanzó Daniela Aránguiz en Zona de Estrellas, luego de asegurar que había instalado un GPS en el auto de Jorge Valdivia, descubriéndolo en un motel.

Según el ex Me Late, esto habría gatillado el nuevo quiebre entre la ex Mekano y el ex futbolista, lo que actualmente los mantiene separados.

Por lo mismo, Aránguiz durante la emisión del programa de Zona Latina este miércoles trató de “mentiroso” a Sergio Rojas, y descartó de lleno haber instalado este GPS.

“Lo que dijiste de mí es totalmente falso (...) Poner un GPS es algo grave, penado por ley y yo no le he puesto un GPS a nadie, nunca. Ni siquiera mis autos tienen GPS”, dijo.

Sergio Rojas respondió en Radio Activa

Durante la mañana de este jueves, Sergio Rojas estuvo en Radio Activa junto a Andrés Caniulef, Luis Sandoval y Daniel Fuenzalida, donde aprovechó de referirse a las declaraciones de Daniela Aránguiz.

“Me desmintió porque yo contó lo del GPS, me dijo que era mentira. Lo pilló y le sacó fotos, se dio cuenta que estaba en un motel”, comenzó explicando el comunicador.

Siempre irónico, Rojas sostuvo que “lo único que falta es que diga que es mentira que Jorge le pone el gorro”. En esa misma línea, agregó que “cuando Daniela acepte que es y será una mujer engañada conversamos”.

Sergio Rojas sacó a colación el vehículo que recientemente adquirió Aránguiz, asegurando que “se lo compró con la plata que le ha dado Jorge, un premio a la mujer con más cuernos de Chile”.

“Felicitaciones por su nuevo auto... Ojalá a mí me pongan el gorro y me regalen uno jajaja”, remató le ex panelista de Me Late durante su intervención durante la mañana de este jueves en Radio Activa junto a sus colegas del extinto programa de TV+.