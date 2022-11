Sergio Rojas y Manu González se enfrentaron por supuesta polémica con familia Calderón-Argandoña

Sergio Rojas emplazó a Manu González por desmentir un hecho que sí habría ocurrido. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 29 de noviembre 2022 · 11:42 hs

Sergio Rojas, periodista, protagonizó un duro enfrentamiento con su colega Manu González a raíz de un presunto escándalo por parte de la familia Calderón-Argandoña.

Todo comenzó la semana pasada cuando el panelista de Zona de Estrellas acusó a Kel Calderón de crear “tongos” años atrás con tal de tener mayor presencia en los medios.

“Inventaba tongos con los periodistas en los principios de la farándula”, señaló en ese entonces, asegurando que llamaba a reporteros para avisar que salía con alguien para que la captaran.

El tema fue abordado por Sergio Rojas en el programa Que Te Lo Digo, asegurando que las declaraciones de Manu Gonzalez provocaron la molestia de todo el clan Calderón-Argandoña.

“Luego de que Manu González dice esto, es interpelado, increpado y enfrentado nada más y nada menos que por la mismísima Kel Calderón que le escribe a su WhatsApp pidiéndole explicaciones… desmintiendo tajantemente que hiciera estos arreglos, estos tongos con la prensa”, contó el ex Me Late.

A eso sumó que González recibió la llamada de Raquel Argandoña, con quien trabajó en Zona de Estrellas. “Lo gritoneó, lo increpó, lo subió y lo bajó, lo mandó de vuelta a España con toda su familia, lo enterró lo desenterró y lo volvió a enterrar”, reveló Rojas.

El desmentido de Manu González a Sergio Rojas

Mientras las declaraciones de Sergio Rojas ocurrieron el domingo en la noche, durante este lunes Manu González salió a desmentirlo de forma tajante.

En conversación con Publimetro, el periodista español aclaró que “el fin de semana estuve actuando con Raquel en el Café Concert junto a la Paty y Miguel Anabalón y cero problemas. Muy enfurecida no estaba, la verdad”.

“Hablo con Raquel con total cordialidad. Sergio dice we… que no sé de dónde saca y no me parece gracioso que me involucre a mí con cosas. Lo que cuenta no se ajusta a verdad. Nunca me han amenazado en la vida con una demanda”, agregó.

Manu González emplazó a Sergio Rojas y le dijo que “si vas a contar algo, al menos habla con la fuente. Y Sergio Rojas mi número lo tiene. Por lo que leo en portales, tiene una fijación con esa familia”.

Posteriormente, a través de Instagram, volvió a insistir en su postura. “No he recibido recientemente ningún mensaje de Kel Calderón vía WhatsApp. Don Hernán Calderón nunca me ha ofrecido/amedrentado/coaccionado con demanda alguna a día de hoy”, precisó.

“Esa supuesta conversación amenazante de Raquel Argandoña para con mi persona, es pura fantasía de quien así lo narra. Nunca ha tenido lugar”, cerró.

La respuesta de Sergio Rojas a Manu González

Al poco tiempo después, también en Instagram, Sergio Rojas respondió a Manu González, insistiendo en que la molestia de la familia Calderón-Argandoña efectivamente ocurrió.

“Yo entiendo que Manu quiere bajarle el perfil porque obviamente trabaja con Raquel, y la vida y la tónica de Manu, porque él necesita trabajar para poder continuar en nuestro país, ha sido no llevarse mal con nadie”, sostuvo, en primera instancia.

En esa misma línea, recalcó que “por eso generalmente es el lamebotas de la Dani Aránguiz, es lamebotas de la Raquel Argandoña. Yo lo entiendo”.

“El camino que yo escogí en la vida es distinto porque yo prefiero comerme un pan con dignidad que comer caviar lamiéndole las botas a otras personas. Lo entiendo perfectamente, yo no lo comulgo pero lo entiendo”, indicó.

Por último, Sergio Rojas le hizo un llamado a Manu González. “Si tú encuentras que no te amenazaron y todo es miel sobre hojuelas, fantástico, cada uno ve la vida del color que quiere y amolda las situaciones de acuerdo a su conveniencia”, le dijo.

“Yo le mandé un texto a Manu también diciéndole esto porque no me parece bien que un periodista desmienta un hecho que es real, está bien que él lo matice y diga que nunca lo amenazaron, que nunca esto… pero que no desmienta que fue contactado por los tres involucrados”, agregó.

Además, dejó entrever que las declaraciones de González fueron motivadas, precisamente por el clan Calderón-Argandoña porque “todos sabemos cómo operan”.