Serie sobre Jon Snow fue idea de Kit Harrington, según reveló George R.R. Martin

Kit Harrington podría volver a interpretar a Jon Snow en esta nueva serie. HBO.

Compartir











Por: Rodrigo León 24 de junio 2022 · 10:36 hs

El escritor y autor de la saga de Game of Thrones, George R.R. Martin, confirmó que se está trabajando en una nueva serie derivada de la popular serie y que girará en torno a Jon Snow, bajo el nombre de Snow.

A través de su blog personal, Martin explicó que actualmente -aparte de House of the Dragon- hay cuatro series que se están trabajando en HBO: Diez Mil Barcos, Mar de Serpientes y El Caballero de los Siete Reinos. A ellos se suma Snow, el que se desarrolla desde hace un tiempo, pero no se había filtrado.

“No hay mucho más que pueda decirles, no hasta que HBO me dé luz verde”, aseveró el escritor en su publicación.

Eso sí, confirmó que el mismo Kit Harrington presentó la idea de realizar una serie sobre Jon Snow. “No puedo decirles los nombres de los escritores/showrunners, ya que aún no se ha autorizado su publicación... Pero Kit también los trajo, su propio equipo, y son fantásticos”, ratificó.

De hecho, el mismo actor lo visitó en su casa donde trabajó con su equipo “y con mi propio equipo de brillantes y talentosos escritores/asesores para elaborar el programa”.

Pese al entusiasmo que existe en los fanáticos sobre este nuevo proyecto entorno al universo de Game of Thrones, George R.R. Martin quiso bajar las expectativas indicando que ninguno de estas series han sido aprobadas aún.

“Todavía no se ha dado luz verde a nada, y no hay garantía de cuándo o si será... En ninguno de estos programas. La probabilidad de que las cuatro series salgan al aire... Bueno, me encantaría, pero no es así como funciona, por lo general”, precisó.

De momento, eso es todo lo que el autor tuvo que decir sobre Snow. “Eso es todo lo que puedo decirte sobre Snow por ahora. Si HBO dice que puedo contarte más, lo haré”, se comprometió.