La irónica respuesta de Benjamín Vicuña a la declaración de amor de China Suárez

La ex pareja tuvo dos hijos durante su relación. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Compartir











Por: Gabriela Romo 21 de septiembre 2022 · 12:33 hs

Luego que China Suárez le dedicara un romántico mensaje a su actual pareja Rusherking, Benjamín Vicuña lanzó un ácido comentario para referirse a la madre de sus hijos Amancio y Magnolia.

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles", comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram la modelo argentina, María Eugenia Suárez, en alusión al cantante de trap, Thomás Nicolás Tobar, también conocido como Rusherking.

"Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca", señaló China Suárez.

La intensa declaración de la actriz trasandina llamó la atención de los medios argentinos, quienes le preguntaron directamente a Benjamín Vicuña qué le parecían los dichos de China Suárez.

“¿Cómo te tomaste el posteo de la China en el que dijo que ahora la valoran como madre, mujer y profesional? Algunos lo relacionaron como un palo para vos”, le consultaron al actor.

"No, yo creo que tiene que ver con un momento de felicidad, ¿qué te puedo decir? Si está feliz y si lo quiere ventilar en redes, es su estilo y su forma, entonces está bueno. ¿Qué sé yo?”, respondió Vicuña.

Tras ello, uno de los periodistas le preguntó directamente: “Ella en un vivo en Instagram dio a entender como que con vos no fue feliz”.

“Eso es un golpe bajo, mi querido, chau”, sentenció el actor chileno antes de cerrar de golpe la puerta de su auto.

Tarde de juegos con Magnolia

Mientras la China Suárez se encuentra en Brasil junto a Rusherking por motivos de trabajo, Benjamín Vicuña quedó al cuidado de Magnolia, la hija mayor de la ex pareja.

Ante ello, el actor compartió un dulce video junto a la pequeña de 4 años en Instagram Stories donde ella le enseña a silbar y sonríen frente a la cámara.