Si te lo perdiste: dónde ver el primer capítulo de House of the Dragon

Existen otras alternativas para volver a ver House of the Dragon en streaming y el TV cable. HBO.

Compartir











Por: Rodrigo León 22 de agosto 2022 · 11:06 hs

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, debutó la noche de este domingo con gran expectación entre los seguidores de la historia creada por el escritor George R.R. Martin.

La historia está ambientada 200 años antes de los acontecimientos que ya conocimos en la serie que HBO emitió entre 2010 y 2019, y se centra principalmente en la dinastía Targaryen que reinó en Westeros durante décadas.

La nueva serie, que tiene en los roles protagónicos a Milly Alcock y Matt Smith en los roles protagónicos, tuvo un estreno marcado por los buenos comentarios en redes sociales con respecto al guión y a los efectos especiales.

Pero también tuvo su lado B, donde muchos no pudieron acceder a HBO Max debido a la alta demanda, presentando varios problemas para reproducir el primer capítulo.

Por lo mismo, y para aquellos que se perdieron el estreno de House of the Dragon, te explicamos cómo ver el primer capítulo.

¿Dónde puedo ver el primer episodio de House of the Dragon?

Para quienes no pudieron ver el primer episodio de House of the Dragon, en HBO Max se encuentra disponible para verlo las veces que quieras y cuando quieras.

Pero aquellos que no sean suscriptores de dicha plataforma de streaming, entre el 26 y el 27 de agosto, también será en TNT, TNT Series, SPACE, Warner Channel, y Cinemax.

El viernes 26 de agosto la serie será emitida en TNT a las 22:00 horas, para luego a las 23:00 horas hacer lo propio por el canal SPACE. En Warner Channel, en tanto, será a las 00:00 horas.

El sábado 27 de agosto, House of the Dragon podrá verse en TNT Series a las 22:00 horas y en Cinemax a eso de las 23:00 horas.

De esta forma, nadie podrá decir que se quedó sin ver el debut de la precuela de Game of Thrones.