"Siempre ha estado picado": las declaraciones cruzadas de Raquel Argandoña con Douglas

19 de mayo 2022

La panelista de Zona de Estrellas, Raquel Argandoña, y el cantante chileno Douglas se enfrascaron en un cruce de declaraciones los últimos días.

Todo comenzó cuando la comunicadora dio cuenta en el espacio de Zona Latina de un posible conflicto entre el grupo de chilenos que vive en Miami, sosteniendo junto a Cecilia Gutiérrez que Luis Jara, quien recientemente se instaló en el país norteamericano, “no entró en el grupo”.

“Dicen que los chilenos de allá no han sido buenos con él, no muy solidarios”, señaló Argandoña, mientras que Gutiérrez acotó que “no se llevaron bien. No entró en esa cofradía, en ese juego. Ellos no lo encontraron tan simpático”.

El mismo cantante junto a Giancarlo Petaccia salieron a desmentir esto. Mientras el primero quiso bajarle el perfil indicando que “uno sabe cómo es la farándula”, el segundo precisó que “no excluimos a nadie” y que con el artista “no hay ninguna mala onda”.

Uno de los más críticos con lo señalado por las integrantes de Zona de Estrellas fue el cantante Douglas. “Qué lata, no tiene ningún sentido. Nada más alejado de la realidad. No puedo creer que le sigan dando tribuna”, expresó en conversación con Publimetro.

"Con el Lucho estuve en su cumpleaños el año pasado, siempre hablo con él. Nos vemos dentro de lo que se puede”, agregó, haciendo alusión a que Luis Jara vive a más de una hora del grupo de chilenos que, además, son vecinos del mismo condominio y por lo mismo no lo ven con tanta frecuencia.

Pero las declaraciones de Douglas no quedaron ahí, porque le dedicó algunas palabras a Raquel Argandoña. “Esta señora lo único que tiene es inventar, porque ni siquiera está acá”, afirmó.

La réplica de Raquel Argandoña

Ante la arremetida de los chilenos en Miami, fue en la edición de anoche de Zona de Estrellas que Raquel Argandoña aprovechó de responder, principalmente a Douglas.

Sobre la información que entregó, se defendió asegurando que “todos decían que a Luchito Jara no lo aceptaban en el grupo”.

En segunda instancia, disparó contra el cantante y recordó el motivo de la enemistad que tienen entre ambos.

“Douglas está picado conmigo. Siempre ha estado picado conmigo porque yo, desde que estaba en el Buenos Días a Todos, decía que su señora se creía la Cecilia Bolocco y es verdad”, expresó Raquel Argandoña.

En esa misma línea, y fiel a su estilo, insistió en que Romero “su referente es la Cecilia. Se cree la Cecilia Bolocco. Me parece que yo dije eso y a ella le cayó mal, pero igual”.