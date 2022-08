"Siempre he sido gay": la emotiva escena que confirmó principal teoría de La Ley de Baltazar

La escena de La Ley de Baltazar reveló el origen de la mala relación que mantiene Baltazar con su hijo Mariano. MEGA.

Por: Rodrigo León 02 de agosto 2022 · 09:36 hs

En el episodio de este lunes de la teleserie La Ley de Baltazar se confirmó una de las principales teorías que manejaban los televidentes: Mariano (Gabriel Cañas) confesó ser homosexual.

La escena vino luego de una discusión que mantuvo el empresario con su hermana Antonia (Daniela Ramírez), quien plantó sus dudas respecto a Hernán (Gabriel Urzúa). Fue en ese momento en que entró en escena Baltazar (Francisco Reyes) para saber por qué sus hijos peleaban.

“¿Qué pasa con Hernán?”, le preguntó el dueño del fundo a su hijo mayor, el que le respondió que “lo mismo de siempre… Tú sabes a lo que me refiero. Tú siempre lo has sabido papá, por qué me preguntas”.

Baltazar se quedó helado y le dijo a Mariano que “pensé que lo habías superado”, pero este último le aclaró que “eso no se supera, eso es y siempre va a ser”.

“No entiendes como son las cosas (…) No depende de mí. Papá, yo hice todo lo que tú me pediste, absolutamente todo, pero no funciona así. Lo que yo soy, eso no va a cambiar. Yo puedo mentir, puedo fingir, puedo engañar a todo el mundo, pero lo que yo siento, no puedo hacer nada con eso. Y aunque te mueras de vergüenza y no quieras aceptarlo nunca en tu vida… Yo siempre he sido gay”, señaló Mariano.

Con esto, se confirmó la teoría que manejaban los televidentes y seguidores de La Ley de Baltazar con respecto a la mala relación que tiene el mayor de los Rodríguez con su padre.

Honesta confesión

Pero la conversación entre Baltazar y Mariano no quedó ahí, puesto que el primero le pidió explicaciones sobre la confesión que acababa de hacer, asegurando que se estaba vengando de él, lo que su hijo le negó.

“Yo soy una persona que se esconde frente a todo el mundo, frente a todos, pero creo que contigo ya no es necesario hacerlo. Tú eres mi papá y, por lo demás, ya lo sabías”, le dijo el empresario.

Baltazar planteó la posibilidad de que su primogénito esté “confundido” ante la mala situación que atraviesa con su esposa Sofía (Ignacia Baeza).

“Las cosas son no más. Soy una persona que esconde su sexualidad y, ¿por qué? Bueno creo que porque cuando chico no tuve el valor para oponerme a ti. Pero eso no significa que yo haya cambiado. Lo único que he hecho ha sido aprender a mentir, aprender a llevar una doble vida y todo por hacerle caso a todas las cosas que tú me impusiste”, confesó.

Aunque Baltazar le aseguró que “todo lo hice por tu bien”, Mariano lo corrigió que había sido “por tú bien, papá”.

“Me acuerdo perfectamente de cada una de las palabras que me dijiste. Me hablaste de la importancia de la imagen de la familia, me hablaste del dolor que le iba a causar a todo el mundo si yo me aceptaba tal cual era y me acuerdo perfecto cuando me dijiste que si la mamá estuviera viva, hubiera hecho cualquier cosa por tratar de ayudarme”, lo emplazó.

Ahí, aseguró que “no necesitaba ayuda” sino que necesitaba “un papá que me aceptara tal cual yo era”.

“¿Pero sabes cómo me hiciste sentir? Me hiciste sentir como una basura, como que estaba mal hecho y me llené de culpa. Esa culpa ha hecho que yo haga todo lo que hago en mi vida, porque estoy lleno de culpa, papá”, reconoció Mariano.

Por su parte, Baltazar se excusó con que eran “otros tiempos” y que “no tenía las suficientes herramientas para ayudarte”, pero su hijo le dijo que “no eran argumentos”. De hecho, le dijo que “todavía te avergüenzas de tener un hijo gay. No puedes mirarme”.

La escena de La Ley de Baltazar desató una ola de reacciones en redes sociales y puedes revisarla a continuación: