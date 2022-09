Sigrid Alegría indignada con su ex esposo: "Me informa que soy su niñera"

"Sólo me informa", dijo molesta Sigrid Alegría sobre el mensaje que le mandó su ex esposo.

Compartir











Por: Juan Pablo Ernst 06 de septiembre 2022 · 11:59 hs

Su molestia por la forma y el fondo del mensaje que le mandó su ex esposo para avisarle que no pasaría a buscar a sus hijos, dio a conocer la actriz Sigrid Alegría.

Fue a través de las historias de su cuenta de Instagram, donde la artista nacional se lanzó en picada contra Juan Andrés Ossandón, luego de que éste le avisó de un cambio en la rutina que ya se encontraba establecida.

Y al hecho de la modificación de última hora y que implicaba cambiar lo que Sigrid Alegría había planificado, se suma que, desde su separación, la actriz ha manifestado en varias ocasiones los problemas que ha tenido con su ex esposo, entre los que mencionó el pago de la pensión alimenticia.

Debido a lo anterior, y antes de emitir sus comentarios sobre el tema, Sigrid procedió a compartir el correo que le mandó Juan Andrés Ossandón.

"Hola, te escribo para informar que estoy en Ciudad de México hasta el jueves. Entonces este día miércoles, y en forma excepcional, la abuela Gaby los pasará a buscar al colegio y los llevará a su clase de tenis, para luego ir a dejarlos a casa de tu papá (alrededor de las 7 pm). El día viernes los paso a buscar yo al colegio a las 13.30, como siempre, retomando la rutina normal", dice el texto que le mandó su ex a Sigrid Alegría.

La reacción de Sigrid Alegría

Entonces, la galardonada actriz usó Instagram para lanzarse en picada contra su ex esposo.

"Él me informa que soy su niñera en tiempo que el juzgado de familia decidió darle a los niños con él", planteó primero.

Y complementó: "Pero él no puede ni se encarga. Sólo me informa".

INSTAGRAM

Cabe recordar que no es primera vez que Sigrid Alegría emplea las redes sociales para divulgar los problemas que ha tenido con Juan Andrés Ossandón desde que se separaron.

Así, para su cumpleaños del 2021, la actriz se quejó de que no le daba plata para sus hijos, pero le mandaba flores.

"No paga la pensión alimenticia hace años, me vació la cuenta bancaria, me ha demandado tres veces, me insulta cada vez que puede", manifestó con gran molestia.

"Y ahora me regala rosas rojas diciendo que son de parte de los niños", añadió en su posteo.