Sigrid Alegría recordó cómo conoció a su actual pareja: "Fue amor a primera risa"

10 de agosto 2022

La actriz Sigrid Alegría junto a su pareja, Francisco Germaín, recordaron cómo se conocieron y cómo inició su relación, que ya lleva más de tres años.

En el programa Pero Con Respeto, quien interpreta a Piedad en la teleserie Hasta Encontrarte de Mega, aseguró que la historia de amor comenzó en un restaurant, luego de que ella le hizo un “pequeño bullying" digital.

“Eché la talla y nunca pensé que iba a conocer a esa persona”, comentó la actriz entre risas. “De repente se me pone al frente mío y me dice bueno, yo soy el de la…”.

Germaín puso su granito de arena a la historia, reconociendo que “fue cero ofendido, fue más bien disminuido, mi moral iba bien disminuida. Yo tomo muy poco, pero venía con la dosis justa de alcohol que me mantenía aún gracioso y no latero”.

“Andaba muy ocurrente, lúcido, y la hice reír mucho, me salieron todas las tallas”, comentó el comediante sobre este primer encuentro con Sigrid Alegría. “Ella era mi público, mi principal público, y se reía, entonces como que nos caímos bien desde la risa”.

La actriz, por su parte, acotó con que “fue amor a primera risa” y que el resultado de ese primer encuentro se repitió en múltiples ocasiones, logrando mantener hasta el día de hoy una relación.

Letra chica

Pese a la buena relación que mantienen hasta el día de hoy, Sigrid Alegría aseguró que cuando conoció a Francisco Germaín le hizo una advertencia.

“Lo que pasa es que yo soy una pésima carta y me presenté como tal”, aseguró, recordando que le dijo que “tengo tres hijos, tengo un ex marido, tengo a la prensa al lado, no soy ninguna blanca paloma, me entretengo, tengo mi historia, tengo mis cayos, mis cicatrices”.

Por lo mismo, le insistió en que “si quieres, bacán. Pero vengo con todos estos paquetes. Entonces le dije, si quieres salir, sale pero ahora”. En tanto, Germaín bromeó con que “Sigrid de alguna manera me leyó su propia letra chica”.