Sin Daniel Muñoz: Canal 13 estaría preparando la secuela de Los 80 llamada Los 90

Los 80 se emitió entre 2008 y 2014, con siete temporadas. CANAL 13.

Por: Rodrigo León 26 de mayo 2022 · 10:27 hs

A ocho años de la emisión del último capítulo de Los 80, Canal 13 estaría buscando revivir la historia de la familia Herrera con una secuela que llevaría el nombre Los 90.

En esta oportunidad, el proyecto estaría liderado por Boris Quercia, quien dirigió las cinco primeras temporadas de la ficción emitida entre 2008 y 2014 que alcanzó altos niveles de sintonía.

La trama, en tanto, estaría centrada en los personajes de Tamara Acosta (Ana) y Loreto Aravena (Claudia).

“Frente a ese escenario, las opciones del revival se reducen considerablemente y el nuevo foco pasaría por concederle el protagonismo de la trama a los personajes de Loreto Aravena (Claudia) y Tamara Acosta, ahora enfrentadas a los sucesos de los años 90. Y, de paso, justificar de alguna manera el vacío que dejen la falta de las otras figuras”, consignó Culto de La Tercera.

Ausencia de figuras claves

La secuela de Los 80, que se trabajaría bajo el título de Los 90, eso sí, contaría con varias ausencias de figuras claves, como la de su protagonista, Daniel Muñoz, quien dio vida a Juan Herrera.

El actor ya ha manifestado con anterioridad sus reparos de continuar con esa historia. En una reciente entrevista con The Clinic, reconoció que “no son pocas las veces que se ha querido seguir con la serie, con Los 90 o Los Herrera o algo así, pero es algo que a mí me cuesta asumir que se haga. Hubo propuestas, pero yo nunca me enteré del detalle de ninguna ni me interesé mucho realmente”.

“Yo siento que ese proceso de contar Los 80 quedó redondito y se cerró con la serie. Que siga, que se extienda, pa’ qué. Tendría que ser una propuesta demasiado buena, que hasta ahora no ha aparecido”, agregó.

Además de Muñoz, el proyecto tampoco contaría con la participación de Rodrigo Cuevas, guionista, quien mantiene contrato con Mega y actualmente prepara la nueva nocturna Hijos del Desierto.

A ellos se suma también Daniel Alcaíno, próximo a protagonizar la nueva diurna Hasta Encontrarte, y quien, además, demandó a Canal 13 en 2020 por despido injustificado.