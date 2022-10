Snoop Dogg sorprendió al fotografiarse con la camiseta de Colo Colo

Snoop Dogg posando con la camiseta de Colo Colo (FOTO:Instagram Snoop Dogg)

Por: Esteban López Á 08 de octubre 2022 · 08:59 hs

Una novedosa fotografía dejó atónitos y “en llamas” a los hinchas de Colo Colo. Uno de los raperos más influyentes del mundo, Snoop Dogg, realizó publicación en su cuenta de Instagram donde aparece luciendo la camiseta del equipo chileno.

La publicación no cuenta con ninguna leyenda relacionada al equipo que dirige Gustavo Quinteros, pero eso no importó para los hinchas colocolinos que le dejaron cientos de mensajes. “Véngase al Colo no más mi rey”, “lo más grande colocolito y el hip hop”, “el hombre sabe quién es más grande y popular de Chile”.

Pero también aparecieron los chilenos seguidores de otros clubes, criticando en son de broma la publicación del rapero. Hay que recordar que este fin de semana, Colo Colo puede alcanzar un nuevo título si es que logra vencer a Curicó Unido este domingo en el Estadio Monumental.

Sin duda que la fotografía publicada por Snoop Dogg, quien cuenta con más de 76 millones de seguidores, cae de manera ideal para los hinchas que esperan que Colo Colo baje su estrella 33.

¿Cuál es el nombre real de Snoop Dogg?

Para muchos, escuchar el nombre de Calvin Cordozar Broadus no significa nada. Pero si se les menciona Snoop Dogg, automáticamente es reconocido por millones de personas y es que el cantautor, oriundo de Long Beach, California, Estados Unidos, es uno de los mayores exponentes en la historia de la música urbana.

Conocido por sus histriónicos vestuarios, sus pegajosas letras y movidas canciones, Snoop Dogg, de 50 años, se ha posicionado como líder en el mundo del espectáculo. Conocido también por ser un fumador conocido de marihuana, el estadounidense, siempre da algo para hablar de él.

Con más de 20 años de carrera, el hombre de 1,96 metros de estatura, ha incursionado en muchos ámbitos. Desde la actuación hasta incluso luchar en la WWE, Snoop Dogg, es uno de los artistas más queridos a nivel mundial.