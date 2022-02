Socios de la Parrilla: Zabaleta y Mane Swett recrean icónica escena de Papi Ricky

Sobre su reencuentro con su otrora compañero de TV, Mane Swett indicó que “fue épico volver a estar con Zabaleta en un programa de televisión, y es que yo no voy a programas. CANAL 13

18 de Febrero 2022

Socios de la Parrilla de Canal 13 tuvo un esperado reencuentro en su nuevo capítulo, ya que volvieron a compartir pantalla Jorge Zabaleta y María Elena Swett, una de las parejas más icónicas de las teleseries de la estacion.

Y en la ocasión recrearon el opening de la producción Papi Ricky, que ya cumple 15 años, donde Zabaleta personificaba a Ricardo Montes, el padre de Belén Soto, quien también fue parte del episodio.

Así, el actor, que anima el programa junto a Pedro Ruminot y Pacho Saavedra, llegó a buscar a Swett en su motocicleta, mientras de fondo se escuchaba el tema Mala Hierba de Alejanda Guzmán, la canción que marcaba las apariciones de su personaje, Catrala.

Sobre su reencuentro con su otrora compañero de TV, Mane Swett indicó que “fue épico volver a estar con Zabaleta en un programa de televisión, y es que yo no voy a programas. Lo hice solamente porque él me lo pidió y nunca le he dicho que no a nada (ríe)”.

"Fue una tremenda sorpresa traernos a Belén y volver a juntar a la familia de Papi Ricky, que es una teleserie que atesoro profundamente y que la gente recuerda tanto. Personalmente, para mí la Catrala fue un gran personaje”, agregó la artista.

Por su parte, el actor y ahora animador apuntó que "con la Mane hablamos siempre y nos queremos mucho. Ella es parte de mi vida, de mi rutina, del llamado telefónico, de la preocupación, del saber cómo está… y feliz ahora de volver a compartir en televisión”.

Jorge Zabaleta reconoció que “tenemos un cariño muy profundo, somos muy amigos de muchos años y me encantaría volver a trabajar con ella, por lo que esto fue un bonito reencuentro desde ese lugar, desde algo laboral y que de seguro el público va a disfrutar”.