Soldier, ganadores del mundial de K-Pop: "El K-Pop es belleza, es lo opuesto al reggaetón"

Tras su triunfo en Corea del Sur, Soldier fue recibido por el presidente Gabriel Boric en La Moneda. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 21 de noviembre 2022 · 12:39 hs

Soldier es el nombre de la agrupación que integran jóvenes chilenos, entre 17 y 24 años, que triunfó en el World Festival 2022, mundial de K-Pop realizado en Changwon, Corea del Sur, convirtiéndolos en ganadores mundiales de dance cover.

Martín Silva, uno de los líderes del grupo, fue quien después de siete años de entrenamiento logró concretar el poder reunir a un total de siete personas y formar lo que hoy se conoce como Soldier.

“Me costó llegar a esto. Durante años me metí a bandas que se disolvían porque no tenían objetivos claros y no quise repetir los mismos errores”, comentó a El País.

Silva reconoció que “yo siempre les prometí que íbamos a ganar el mundial. Que éramos los mejores, que habíamos entrenado para esto, así que sentí una enorme felicidad y orgullo cuando nos dieron el premio”, el que consistió en 200 dólares para cada uno de ellos.

A través del arte que practican día a día, y que llevó a presentarse en el Teatro Municipal de La Pintana hace unos días, Silva explicó que no solo se aprenden las coreografías K-Pop, sino que también consumen series y gastronomía coreana.

“No podemos andar bebiendo, drogándonos o diciendo groserías en público. Nosotros estamos cambiando la comunidad. Aunque sea a una persona de entre 10.000, podemos mostrarle que hay oportunidades”, sostuvo.

Por lo mismo, para el líder de Soldier indicó que “a diferencia del reggaetón, que en sus videos enseñan armas y hablan de drogas, de tratar mal a las mujeres y se vuelvan delincuentes, el K-Pop es completamente sano. Es danza, belleza, maquillaje, vestuario”.

El viaje de Soldier a Corea

Fue en octubre cuando Soldier logró superar todos cortes y llegar a ocupar uno de los ochos puestos como finalistas del World Festival 2022.

Fernando Herrera, de 21 años, uno de los integrantes del grupo recuerda que durante el viaje de 35 horas “el avión tenía de todo: películas, comida, baño, podías ponerte de pie, ver para afuera, no te aburrías”.

Una vez que llegaron al país asiático, tuvieron prohibido salir a pasear, medida que se adoptó por la pandemia. En el hotel, compartieron con jóvenes de países como Alemania, Nigeria y Japón; además de ensayar.

Tras adjudicarse el primer lugar de este mundial de K-Pop, los integrantes de Soldier fueron invitados por el presidente Gabriel Boric a La Moneda.

“Estábamos todos súper tensos. Nos llevaron a una sala pequeña y Boric nos calmó. Quedé loco. Fue como hablar con un amigo”, recordó Herrera.