Solo es superada por Game of Thrones: Euphoria es la segunda serie más vista de HBO

Euphoria regresará con una temporada recién en 2024. HBO.

Por: Rodrigo León 01 de Marzo 2022 · 10:45 hs

Luego del comentado final de la segunda temporada, Euphoria se convirtió en la segunda serie más vista de HBO y solo es superada por la popular Game of Thrones.

El octavo episodio, titulado “All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name (Toda mi vida, mi corazón ha anhelado algo que no puedo nombrar)” logró un rating de 6,6 millones de espectadores.

Con esto, el promedio de este ciclo se ubicó en 16,3 millones de televidentes, lo que lo convierte en la mejor cifra de cualquier otra serie de HBO en los últimos 18 años, solo por detrás de la ficción ambientada en Westeros, según reportó Variety. Además, hasta la fecha, la audiencia del estreno de la temporada 2 se acerca a los 19 millones de espectadores en Estados Unidos.

Estas cifras obtenidas por Euphoria se suman a otro récord que se dio a conocer en los últimos días. La producción que tiene a Zendaya en el rol protagónico se convirtió en la más comentada en Twitter en toda la década con un total de 34 millones de publicaciones.

La serie, que retrata temas como la drogadiccón y las relaciones abusivas entre adolescentes, finalizó su segunda temporada el pasado domingo, con el compromiso de regresar con una tercera temporada que recién verá la luz en 2024.