"Somos un súper equipo": Pancho Saavedra contó cómo lo hace con su marido para críar a Laura

Por: Juan Pablo Ernst 26 de julio 2022 · 16:38 hs

En carne propia han vivido Francisco Saavedra y su esposo Jorge Uribe lo que significa criar a una guagua cuando sus papás trabajan.

Así lo reconoce el rostro de Canal 13, que este sábado debutó con un nuevo programa, Te Paso a Buscar, mientras realiza las grabaciones de una nueva temporada de Lugares que Hablan.

Tras cumplir su anhelo de convertirse en padre en marzo de este año, Francisco comenzó a vivir esta etapa y rápidamente alzó la voz para cuestionar el que no existiera por ley un postnatal masculino.

Entrevistado por TiempoX, el animador recordó el tema y sostuvo que "todos los papás y todas las mamás trabajan, yo no puedo sentirme un caso especial".

"Lo único que agradezco es que Canal 13 me dio tres meses para hacer de alguna manera un postnatal. Posibilidad que agradezco y valoro ya que hoy otras parejas homoparentales no la tienen. No existe un postnatal masculino", recalcó el comunicador.

Matrimonio organizado

Llevado a conversar de la crianza de Laura, Francisco apuntó a que con su marido forman un "súper equipo".

"Creo que somos un súper buen equipo con Jorge", recalcó Saavedra cuando le preguntaron cómo lo hacían en la vida diaria y qué cambiaba cuando por su trabajo él tenía que ausentarse varios días del hogar.

"Con mi marido somos un súper equipo", reiteró Pancho, pero confidenció que "también contamos con una red familiar de apoyo bien grande".

"Entonces, claro, yo extraño mucho a mi hija cuando estoy de viaje. Pero estoy todos los días por videollamada mirándola y haciéndole 'agu, agu' y ella se pone a reír y con eso se me estremece el corazón", reconoció emocionado.

"Ayuda la tecnología y también que somos un matrimonio organizado", enfatizó el conductor de Lugares que Hablan.

En la parte final de la entrevista, Francisco Saavedra dejó en claro que "finalmente no me siento un caso especial, porque siento que hay mamás y papás que hacen lo mismo que yo. Y otros que lo tienen más difícil que yo".