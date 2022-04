"Soy una persona libre": Gala Caldirola alzó la voz tras ser vinculada a Mauricio Pinilla

Gala Caldirola aclaró que está enfocada en el cuidado de su hija y en su trabajo. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 12 de Abril 2022 · 11:18 hs

La española Gala Caldirola alzó la voz respecto a los rumores que la vincularon sentimentalmente con el ex futbolista Mauricio Pinilla, luego de que ambos fueran vistos compartiendo en un bar.

Esta situación se da a menos de una semana de que el actual rostro de TVN confirmara en redes sociales su separación con Gissella Gallardo.

En una publicación en Instagram, Pinilla señaló que con la madre de sus hijos tomaron la decisión de “separar nuestros caminos”, aclarando además que “no existen terceros involucrados en nuestra decisión”.

Luego de esto, comenzó a circular el rumor de Gala Caldirola, ex pareja de Mauricio Isla e Iván Cabrera, habría iniciado una relación con el recién separado Mauricio Pinilla.

Por lo mismo, decidió comunicarse directamente con el programa Me Late, donde aclaró lo ocurrido en un bar capitalino la noche del pasado 5 de abril.

La española le envió un mensaje al panelista del espacio, Francisco Halzinki, donde precisó que “estaba yo con Yuli (Cagna) en una despedida y fuimos un rato al bar. Ahí coincidimos que estaba él con unos amigos en común. Se pusieron a hablar y hubo risas, pero nada más”.

Halzinki quiso ir un poco más allá y le pidió detalles de lo que pasó esa noche en el bar Alonso de Vitacura. Sin embargo, Caldirola fue clara: “Soy una persona libre y soltera. El día que esté con alguien, lo contaré. Cuando he tenido una relación he sido transparente en contarlo. ¿Por qué no lo haría ahora?”, se preguntó.

De esta froma, Gala Caldirola indicó que actualmente “estoy enfocada cuidando de mi hija, de mi trabajo y de ser feliz”.

“Me parece que hay una fijación de verme de novia con alguien… No sé qué tan necesario sea que me involucren en esto”, remató la ex participante de El Discípulo del Chef de Chilevisión.