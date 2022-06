Spider-Man, Euphoria y más: los ganadores de los MTV Movie & TV Awards 2022

Jennifer Lopez también fue una de las grandes ganadoras de la nueva edición de los MTV Movie & TV Awards. MTV.

Por: Rodrigo León 06 de junio 2022 · 11:07 hs

La noche de este domingo se celebró una nueva edición de los MTV Movie & TV Awards, que reconoció a lo mejor del cine y la televisión, en una ceremonia realizada en Santa Monica, California.

Dentro de los grandes ganadores de la noche se encuentra la película Spider-Man: No Way Home, que se quedó con el premio a Mejor Película y a Mejor Actuación en Película por la interpretación de Tom Holland como el super héroe arácnido.

A ella se suma también la serie Euphoria que se llevó tres galardones a Serie Destacada, Destacada Actuación en una Serie por el rol de Zendaya como Rue y a Mejor Pelea a la escena de Cassie vs. Maddy.

La serie Loki de Marvel tampoco se quedó atrás con dos premios a Actuación Destacada de Actor Nuevo, para Sofia di Martino, también se adjudicó la categoría Mejor Equipo, por la actuación de la misma actriz junto a Tom Hiddleton y Owen Wilson.

Otra gran ganadora de la noche en los MTV Movie & TV Awards fue Jennifer Lopez, quien además de quedarse con el premio a Canción Destacada por “On My Way (Marry Me)” de la película Marry Me, la cantante también fue galardonada con el premio Generación.

Mejor Película

Spider-Man: No Way Home.

Serie Destacada

Euphoria.

Mejor Actuación en Película

Tom Holland por Spider-Man: No Way Home.

Destacada actuación en una serie

Zendaya por Euphoria.

Mejor Super Héroe

Scarlett Johansson por Black Widow.

Villano Destacado

Daniel Radcliffe por The Lost City.

Mejor Beso

Poppy and the snakes en Jackass Forever.

Mejor Actuación en Comedia

Ryan Reynolds en Free Guy.

Mejor Actuación de Miedo

Jenna Ortega por Scream.

Actuación Destacada de Actor Nuevo

Sophia di Martino en Loki.

Mejor Equipo

Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson en Loki.

Mejor Pelea

Cassie vs. Maddy en Euphoria.

Canción Destacada

“On My Way (Marry Me)” de Jennifer Lopez.

Mejor Documental de Música

Olivia Rodrigo: driving home 2 u.

Premio Generación

Jennifer Lopez.