Stefan Kramer y millonario robo: "Sería bacán recuperar esa Gaviota"

18 de Abril 2022 · 16:34 hs

Stefan Kramer finalmente habló con los medios de prensa sobre el millonario robo que se registró durante el fin de semana en su productora, ubicada en la comuna de Vitacura.

Según detalló la Policía de Investigaciones (PDI), el actuar de los delincuentes ocurrió cuando en el inmueble no habían moradores, logrando ingresar cortando el suministro eléctrico y gracias a una fractura en un ventanal.

Dentro de las especias robadas, están aparatos electrónicos, prendas de vestir y la Gaviota de Plata que el humorista ganó el año 2008 en el Festival de Viña del Mar. Todo esto estaría avaluado en 20 millones de pesos y aún no hay detenidos, puesto que los antisociales huyeron en dirección desconocida.

Hasta el momento hay registro de cámaras de seguridad, pero son materia de investigación en estos momentos.

Durante la tarde de este lunes, Stefan Kramer conversó con los medios, revelando que se encontraba actuando en Viña del Mar cuando se enteró de la noticia. “Fue una sorpresa, estábamos actuando en Viña y bueno, ocurrió. Estamos intentando seguir creando y seguir adelante”, afirmó.

Al ser consultado respecto a por qué decidió hablar con los medios, el imitador precisó que “se lamenta, obviamente que no es grato ni tampoco es grato estar en entrevista hablando de esto, pero he salido también porque me gustaría agradecer el cariño de la gente”.

“Me han llamado y están preocupados porque a veces la información llega de una manera en que piensan que está involucrada mi casa, pero fue mi productora y no había gente por suerte”, agregó.

Stefan Kramer también fue consultado por el robo de la Gaviota de Plata que ganó por su show en el Festival de Viña del Mar de 2008.

Sobre esto, declaró que “uno se revisa y ve su historia, es un momento lindo en mi carrera, y no verlo uno se revisa. Es un trofeo que tiene algo sentimental, y sería bacán recuperar esa gaviota”, cerró.