Sueño Contigo: cuándo y a qué hora ver la nueva teleserie turca de TVN

Por: Rodrigo León 28 de Febrero 2022 · 12:41 hs

TVN vivirá un “Lunes al Rojo” en su programación ante el debut de Talento Rojo en el bloque prime, el estreno de la nueva temporada de Carmen Gloria a tu Servicio y el arribo de su nueva teleserie turca Sueño Contigo.

A diferencia de otras producciones como Fuerza de Mujer y Hercai, la nueva apuesta otomana del canal público arribará al bloque vespertino.

El argumento de Sueño Contigo

La producción protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman gira en torno a Sanem, una joven de un barrio humilde de Estambul que sueña con ser escritora y vivir en las islas Galápagos. Cuando su familia le hace creer que la entregarán en matrimonio a un hombre que no quiere si no encuentra empleo estable, comienza a trabajar en la misma agencia de publicidad donde su hermana es secretaria.

En este nuevo empleo conocerá a Can Divit, un fotógrafo de espíritu libre y fama mundial que regresa para la fiesta de aniversario de la empresa, y que debido a diversas situaciones familiares, se verá obligado a tomar las riendas de la compañía. Sin embargo, en un primer momento Sanem considera a Can una persona arrogante y egocéntrica.

Durante la fiesta de aniversario de la compañía, Sanem entra accidentalmente al palco asignado a Can, que se encuentra a oscuras. Él la besa apasionadamente en la oscuridad al confundirla con su novia. Un beso que los marcará a ambos, ya que sin saber a quién besaron, comenzarán a buscarse dando paso a una comedia romántica llena de enredos que dan vida a esta inevitable historia de amor.

La teleserie se emitió entre 2018 y 2019 en Turquía siendo todo un éxito de sintonía que pronto se extendió por España, México, Puerto Rico y recientemente Argentina. Para su aterrizaje en nuestro país la ficción usa en sus piezas promocionales la canción “Presiento” del grupo “Morat”.

¿Cuando debuta Sueño Contigo?

Sueño Contigo debutará este lunes 28 de febrero por las pantallas de TVN en el bloque vespertino, a partir de las 19:30 horas, inmediatamente después de Carmen Gloria A Tu Servicio.

De esta forma, la producción competirá directamente con programas como ¡Qué Dice Chile! de Canal 13, Pasapalabra de Chilevisión y #PobreNovio de Mega.