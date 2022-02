"Sufro": María Elena Swett explicó su distanciamiento de las teleseries

La última teleserie en la que María Elena Swett participó junto a Jorge Zabaleta fue El Amor Lo Manejo Yo. CANAL 13.

Compartir











Por: Rodrigo León 18 de Febrero 2022 · 09:49 hs

En un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla, la actriz María Elena Swett reconoció estar distanciada de las teleseries luego de su rol de investigadora en ¿Quién Es La Máscara?

“Estoy feliz con mi nuevo trabajo… y no sé si quiero volver a actuar”, señaló la actriz al referirse al desafío que le propuso Chilevisión en su estelar que finalizó hace unas semanas. “Yo hago televisión, pero no soy parte de la televisión”, recalcó.

Ante sus declaraciones, Jorge Zabaleta le consultó a su ex compañera los motivos de su decisión. “Es que la actuación, como yo la vivo, es demasiado dolorosa”, aseguró, explicando que “yo de verdad sufro”.

El actor recordó que cuando ambos trabajaron juntos en La Familia de Al Lado (2011) de TVN, Swett le pidió que le pegara de verdad, para poder adentrarse aún más en su personaje que sufría violencia intrafamiliar. Algo que él se negó.

“La Mane me decía ¡Pégame!, y yo le decía ¿Cómo te voy a pegar? (…) ¡Está loca! Y yo le decía Mane, no te voy a pegar”, contó. Ante esto, María Elena Swett indicó que “yo me compro la película en serio” a la hora de interpretar un personaje.

Aún así, ambos coincidieron en que deberían participar nuevamente juntos en una teleserie, puesto que la última en la que participaron como pareja ficticia fue El Amor Lo Manejo Yo de TVN, en 2013-2014.