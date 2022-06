Superó a Bridgerton: el récord que alcanzó Stranger Things 4 en Netflix

El primer volumen de Stranger Things 4 debutó el pasado viernes. NETFLIX.

Por: Rodrigo León 01 de junio 2022 · 10:40 hs

El estreno del primer volumen Stranger Things 4 el pasado viernes se ha convertido en todo un éxito para Netflix. La popular serie regresó después de tres años con siete nuevos episodios, mucho más extensos de lo habitual.

Esto ubicó a la producción protagonizada por Millie Bobby Brown como el mejor estreno de una serie en la historia de Netflix, superando a la serie Bridgerton que hasta la fecha ostentaba ese título con 193 millones de horas de visualización en sus primeros días.

La plataforma de streaming detalló que la cuarta temporada fue vista durante 287 millones de horas durante su primer fin de semana, debutando en el número 1 del Top 10. Además, provocó que los otros tres ciclos también volvieran a ser vistas por los usuarios.

De esta forma, la ficción fue vista en total casi 400 millones de horas entre el viernes y el domingo pasado.

A través de la cuenta de Instagram de Stranger Things 4, la noticia fue celebrada. “Corriendo por esa colina para romper algunos récords”, consignaron, haciendo alusión a la canción “Running Up That Hill” de Kate Bush que formó parte importante de la trama.

El éxito musical que arrastró Stranger Things 4

Además de convertirse en la serie más vista de Netflix, el éxito de Stranger Things 4 también arrastró a su soundtrack a ser lo más escuchado en los últimos días.

Esto, particularmente, ocurre con la canción “Running Up That Hill” de Kate Bush que fue lanzada originalmente en agosto de 1985 como parte del álbum Hounds of Love. Pero recientemente, 34 años después, alcanzó el nº1 en iTunes y también está al tope de la lista de las canciones más virales de Spotify. En esta última plataforma, además, ocupa el segundo puesto en el Top 50 Global.

El tema toma relevancia en la trama de Stranger Things 4 al ser la canción favorita de Max, lo que la ayuda a ser salvada de las manos del demonio Vecna en una emotiva escena en el cuarto episodio.