TNT Sports dejará de invitar a Miguelito a sus trasmisiones tras escándalo en San Carlos de Apoquindo

El comediante participó del programa TNT Sports Reacts. TWITTER/@MIGUELINHO_25

Por: Sebastían Dote 25 de Abril 2022 · 13:20 hs

TNT Sports anunció este lunes que dejará de invitar al comediante Hans Malpartida, conocido como Miguelito, a su programa TNT Sports Reacts tras participar de los incidentes que marcaron el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

El ex integrante de Morandé con Compañía formó parte del espacio emitido en la señal básica de la estación deportiva, siendo invitado como hincha representante de los cruzados.

En imágenes que se viralizaron en redes sociales se lo vio "delatando" a los pocos hinchas colocolinos que fueron golpeados por los fanáticos del cuadro universitario. Incluso surgieron videos en donde él mismo intenta participar de los actos violentos.

En una declaración pública, el canal señaló que “como uno de los principales medios de comunicación deportivos del país, condenamos sin excusas cualquier tipo de violencia y en particular, la que ocurre en los estadios. Es nuestra responsabilidad -como canal oficial de las transmisiones del fútbol nacional- generar las mejores condiciones para un correcto espectáculo dentro y fuera de la cancha”.

“En TNT Sports velamos en todo momento por el principio básico de la libertad de expresión. Es por ese mismo motivo que las opiniones vertidas en nuestras transmisiones son de exclusiva responsabilidad de quienes las ejercen y no representan necesariamente una posición editorial del canal”, añadieron.

La estación precisó que “por ese motivo, en la transmisión del programa Reacts, uno de sus invitados, Hans Malpartida, conocido como Miguelito expresó declaraciones que condenamos tanto por su forma y fondo. Pero además de ello, se involucró en los lamentables incidentes ocurridos entre hinchas de ambos equipos”.

“Es importante aclarar que quienes participan del espacio Reacts son invitados de acuerdo a su reconocida afición deportiva y representatividad con el club afín, no siendo talentos estables de TNT Sports. No obstante, se ha tomado la decisión editorial de no considerar a Miguelito para nuevas transmisiones, debido a un comportamiento que se aleja de los estándares editoriales de TNT Sports y de quienes sí colaboran con el medio”, comentaron.

El canal informó además que todo el material gráfico que da cuenta de los graves incidentes en San Carlos de Apoquindo quedó a disposición de las autoridades de seguridad y orden.