TVN emitirá miniserie biográfica de Raphael en horario prime

Por: Rodrigo León 16 de junio 2022 · 12:22 hs

A partir de este 18 de junio, el cantante español Raphael se tomará el bloque prime de los sábados de TVN con el estreno de su miniserie biográfica.

Raphael: Yo Soy Aquel es el nombre de la ficción de cuatro capítulos que retrata la vida del destacado artista, uno de los ídolos hispanos más importantes en el mundo y también en Chile.

La historia comienza en el momento en que el intérprete descubre que tiene una compleja enfermedad hepática, producto del consumo de alcohol, la cual ha avanzado tanto que necesita un trasplante.

Raphael: Yo Soy Aquel cuenta cómo fueron aquellos meses hasta que logra someterse al procedimiento y cómo tuvo que replantearse lo que había sido su vida y trabajo.

La directora de Programación de TVN, Isabel Rodríguez, explicó que optaron por esta apuesta porque “la música de Raphael es parte de la banda sonora de la vida de muchas chilenas y chilenos, sobre todo de los más grandes, y en esta serie la parte musical es muy relevante y está acompañada de su historia de vida, en uno de sus momentos más difíciles”.

“Esta biopic además presenta valores muy importantes como son la esperanza, el valor de la familia frente a las adversidades y cómo ponerse de pie después de los obstáculos más duros, siendo un aporte a la reflexión y conversación”, agregó.

TVN también apuesta por películas

Además del estreno de la serie Raphael: Yo Soy Aquel, TVN anunció la adquisición de nuevas películas para su bloque Best Seller de los días viernes.

Entre los más de 20 títulos, se encuentran Joker, Gravity, The First Man, Lion, Beautiful Boy, Equializer 2, El Pianista, Little Women, Still Alice, Second Chance, entre muchos otros.

Este viernes será el turno de Beautiful Boy con la actuación de Steve Carell y Timothée Chalamet, que aborda la inspiradora historia basada en hechos reales de David Sheff y su hijo Nic.

La trama se centra en la supervivencia, recaída y recuperación de una familia que luchó contra la adicción, y sobre todo, a un padre que no se rinde para que su hijo logre salir de las drogas