TVN sorprende y confirma que Eduardo Fuentes animará el Buenos días a todos

Eduardo Fuentes asumirá este lunes la conducción del Buenos días a todos en reemplazo de Carolina Escobar. TVN

Por: Esteban López Á 15 de octubre 2022 · 13:17 hs

TVN entregó una sorpresiva noticia este viernes 14 de octubre al confirmar que el animador, Eduardo Fuentes, llega al Buenos días a todos, el matinal del canal estatal. Fuentes, recientemente incorporado, se encargó de aclarar los rumores y dudas que surgieron tras la información emitida por su casa televisiva.

En el video publicado a través de las redes sociales de TVN, se ve a Carolina Escobar, actual animadora del matinal, hablando con Eduardo Fuentes a quien le pide que la pueda reemplazar el día lunes en la conducción del Buenos días a todos ya que ella tiene una actividad y no podrá estar. Entre bromas, el ex rostro de La Red, le señala que no tiene ningún problema y que la puede reemplazar.

Pero lo que provocó mucha incertidumbre, fue cuando el animador le pregunta a Escobar si es que podía invitar a una amiga para que lo acompañe, despertando los rumores de que podría ser la vuelta de Ivette Vergara a TVN, quien justamente compartirá la animación del Festival del Huaso de Olmué de 2023 junto a Eduardo Fuentes.

Una dura pelea tendrá que enfrentar Eduardo Fuentes el lunes 17 de octubre, ya que ese mismo día, debuta la nueva pareja de animadores del matinal de Canal 13, José Luis Repenning y Priscilla Vargas. Por ahora, no se conoce quién será la mujer que acompañe a Fuentes en la animación del Buenos días a todos.

La llegada de Eduardo Fuentes a TVN

El periodista de 47 años, Eduardo Fuentes llegó a TVN en julio de este año, luego de su polémica salida de La Red, canal televisivo que atraviesa uno de los peores momentos de su historia. A pesar de ser el rostro más relevante, decidió poner fin a su ciclo y comenzar uno nuevo en el canal estatal.

Actualmente, conduce el programa Buenas noches a todos, un espacio en horario estelar de conversación que ya lleva 5 capítulos emitidos y que es la gran apuesta de TVN para hacerse con el rating en las noches de lunes, martes y miércoles.