"Tan vulgar": Juan Pablo Montt dispara contra Jordi Castell por dichos en Socios de la Parrilla

01 de Marzo 2022

Juan Pablo Montt, ex pareja de Jordi Castell, reaccionó a las declaraciones del fótografo en el programa Socios de la Parrilla, donde se refirió al quiebre ocurrido a fines del año pasado.

En el espacio, el ex Primer Plano reconoció que cuando se casó con el ingeniero no estaba enamorado y que “creo que yo fui terco, y la peleé porque pensaba que ese era el camino”.

“Cuando la vida le pone trabas a algo, es porque no tiene que resultar… Y yo fui terco… Pero la vida me enseñó que no y gracias a Dios me liberé”, afirmó.

Ante esto, Juan Pablo Montt se valió de su cuenta de Instagram para dedicarle algunas palabras a Jordi Castell luego de la comentada entrevista. “Es difícil callar luego de ser expuesto públicamente de una forma tan vulgar, además de ser tratado de alguien muerto al igual que mi perro Marley”, indicó.

Aunque aseguró que ante esta situación “lo lógico es que salga a defenderme y contar toda la verdad”, nuevamente decidió “mantenerme en silencio, refugiado en mis principios y educación”.

“Y es que hoy solo me concentro en mi bienestar y seguir construyendo los proyectos que tanto me emocionan y aportan felicidad en un camino a largo plazo”, indicó.

Además, continuó, actualmente “estoy contento, sano y sobretodo muy tranquilo, siendo respetuoso conmigo, mi historia y mi entorno, discreto, e inamovible en mis valores que por lejos me mantienen en armonía y paz, sin tener que referirme a alguien de forma insolente e irrespetuosa para sentirme mejor”.

Por último, Juan Pablo Montt le dedicó un conocido refrán a Jordi Castell: “Muy cierto es que, lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro”.