Tanza Varela se casó con el cineasta Matías Bize en México: "El amor de mi vida"

La actriz Tanza Varela anunció mediante redes sociales que contrajo matrimonio con el cineasta Matías Bize, quien recientemente lanzó su película Mensajes Privados.

La ceremonia civil se realizó en Ciudad de México durante la tarde de este jueves, donde estuvieron acompañados de amigas y amigos.

La noticia se dio a conocer luego de que la ex chica reality publicara en su cuenta de Instagram una imagen donde se ve su anillo, junto a la leyenda “25.08.22”, dando cuenta de la fecha en la que se llevó a cabo el especial momento de la pareja.

Durante este viernes, en tanto, Tanza Varela publicó un nuevo video en el que se aprecia cómo junto a Matías Bize dieron el “sí”, para luego firmar los papeles correspondientes.

Junto al registro, ella escribió: “Me casé con el amor de mi vida. Me casé con mi equilibrio perfecto. Con el hombre más pausado y zen que he conocido en toda mi vida. Con el cómplice de todas mis locuras Con el hombre más bueno y calmado del universo entero, justo lo que necesitaba. Me casé con mi hombre perfecto”.

“Amo estar casada contigo Matías Bize. Ahora sí sean libres de decirme señora”, cerró en la publicación Varela.

Como era de esperar, varias figuras reaccionaron a la noticia, tales como Blanca Lewin, Simone Mardones, Constanza Mackenna, Tiago Correa, Adriana Barrientos, Mariela Montero, entre otros.

La dura pérdida que vivieron Matías Bize y Tanza Varela

Tanza Varela y Matías Bize llevan poco más de cuatro años como pareja y en mayo pasado tuvieron que enfrentar un duro episodio en su relación: el nacimiento y muerte de su hija Rosa.

La bebé murió en brazos de su madre, situación que fue comunicada por ambos a través de redes sociales.

“Hace exactamente una semana nos toco vivir el momento más emocionante, difícil, doloroso, y todos los sentimientos más profundos que podemos sentir, nuestra pequeña hija nació y murió en nuestros brazos”, escribió Tanza Varela en ese entonces.