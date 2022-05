Tatiana Merino dispara contra Rodrigo Herrera: "Deja de tratar de convencer a la gente de tu sexualidad"

Tatiana Merino no dudó en decirle a Rodrigo Herrera que "aquí el único que miente eres tú", entre otros recados que le dejó a través de su cuenta de Instagram. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Juan Pablo Ernst 11 de mayo 2022 · 12:17 hs

Con una querella en curso y apariciones en programas de televisión para contar su verdad, el cruce entre el periodista Rodrigo Herrera y su ex esposa, Denisse Flores parece no tener final.

Lo mediático de la situación ha hecho que personas del entorno de ambos entreguen sus opiniones sobre el caso.

La última en hacerlo fue la actriz y ex vedette Tatiana Merino, amiga de Flores, quien usó su cuenta de Instagram para hablar del tema y, de pasada, arremeter si filtro contra el reportero. Aquello, luego de que el mismo Herrera la mencionara en la entrevista que le concedió a Julio César Rodríguez en Pero Con Respeto.

"Hoy me puse a ver completo el programa de Julio César Rodríguez y me encuentro con el mismísimo Rodrigo Herrera hablando de mí. Oye Rodrigo, ¿por qué te refieres a mi persona de esa manera? ¿Dice que yo mentí? No te metas conmigo, porque sabes cómo respondo", comenzó la publicación de Merino.

A continuación, se refirió a la entrevista que le dio a Primer Plano en 2018, cuando habló de la relación entre su amiga Denisse Flores y el periodista deportivo.

"Te voy a aclarar que yo ese día en Primer Plano NO Mentí. Lo que sí admito, omití cosas, porque para mí no era y no es tema hablar sobre la sexualidad de las personas. Me da lo mismo si eres o no, o si eres hetero curioso. Lo que sí, me dio mucha rabia que en relación de eso, mi amiga en esa oportunidad lo estaba pasando muy mal y estaba con una gran depresión", escribió a continuación.

"Eras un verdadero perro hortelano. No querías que ella se separara de ti", aseguró.

Pero Tatiana Merino no se detuvo ahí en su arremetida contra Rodrigo Herrera. “Otra cosa que te quiero aclarar, que el que no me hayas visto en tus reuniones de cumpleaños no quiere decir que no fuéramos amigas y confidentes”.

De hecho, la ex vedette aseguró que Denisse Flores "me contaba todo, incluso sé con quién estaba ese día, además de todo lo que hiciste para que ella te perdonara. El tatuaje que te hiciste en la pelvis con el nombre de ella como señal de que la amabas, solo para que ella no te delatara".

"Tu sabes que ella te perdonó muchas infidelidades, incluso cuando empezaste, ya que tú estabas en una doble relación engañando a dos mujeres. La infidelidad con la persona del Mucho Gusto no tienes cómo negarlo, porque quedó escrito", agregó.

Merino añadió que luego "le escribiste un mail pidiéndole perdón, (el mensaje que también vi) Y déjame decirte, qué feo como te referiste de esa mujer... La trataste de gorda asquerosa y le echaste la culpa a ella de haber planificado maliciosamente todo para destruir tu relación con Denisse. Incluso dijiste que ese beso con ella, recuérdalo, te dio repulsión... Qué feo, Rodrigo, dijiste todo eso de una mujer solo para que te perdonaran".

Ya en la parte final, Tatiana Merino abordó el tema de la denuncia que hizo Denisse Flores en la televisión de España.

"Déjate de andar de programa en programa tratando de convencer a la gente de tu sexualidad y que todo el mundo miente. Aquí el único que miente eres tú. Además, dices cosas que no son, como que fue a un reality y que necesitaba una historia para mantenerse ahí. Te informo que no es un reality como le has dicho a la gente, es un programa de una hora y sería jajaja. ¡MENTIROSO!", escribió la ex vedette.

Antes de cerrar, manifestó que "cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras".