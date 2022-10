Taylor Swift sorprende a sus fanáticos y estrena su nuevo disco, Midnights

"Esta es una colección de música escrita en mitad de la noche", reveló Taylor Swift. INSTAGRAM.

Por: Juan Pablo Ernst 21 de octubre 2022 · 11:35 hs

Como "un viaje a través de terrores y plácidos sueños" definió Taylor Swift a Midnights, el disco con que la artista sacó este viernes 21 de octubre y que sorprendió a sus fans.

Se trata del décimo disco de estudio de la cantante estadounidense y fue publicado en todo el mundo durante horas de la madrugada en Europa.

Midnights incluye un total de 13 temas, entre ellos Snow On The Beach, junto a Lana del Rey. Aquello, sin contar los bonus tracks y otro material complementario de la artista.

"Esta es una colección de música escrita en mitad de la noche, un viaje a través de terrores y plácidos sueños. Los suelos que pisamos y los demonios a los que nos enfrentamos", reveló la cantante al hablar de su último trabajo.

"Para todas aquellas que hemos dado vueltas en la cama y decidido mantener las lámparas encendidas y salir en busca de algo, con la esperanza de que quizá, solo quizá, cuando las agujas del reloj den las doce... nos encontraremos a nosotras mismas", complementó la intérprete de 32 años.

Por TikTok

Al contrario de la tendencia imperante en la industria del entretenimiento, en que se busca explotar la ansiedad de los fans por tener acceso a algo nuevo de su artista favorito, por lo que se realiza un "goteo" de los singles del disco antes de hacer su lanzamiento, Taylor Swift y su sello mantuvieron un casi absoluto hermetismo sobre el último trabajo de la cantante.

La única excepción la puso la misma artista, que el 21 de septiembre, un mes antes del lanzamiento del disco, inauguró una nueva sección en su perfil de TikTok: Midnights Mayhem With Me.

En ella, la cantante se mostraba sacando números de una bola de sorteo, que iban entre el 1 y el 13, tras lo cual anunciaba el nombre de cada tema.

Críticas

Hasta el momento las criticas han sido muy positivas hacia el último trabajo de Taylor Swift.

Así, Rolling Stone no dudó en destacar la capacidad de la artista para mezclar romanticismo con lo que denominó como una "trama de venganza" que avanza de canción en canción

The Independent, en tanto, la calificó como una colección de "sutiles melodías", mientras que The Guardian aseveró que el retorno de Taylor Swift al pop no pudo ser mejor.