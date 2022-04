"Te voy a decir algo, tontita": Patricia Maldonado dispara contra Maite Orsini

Patricia Maldonado aseguró a Maite Orsini "no le da la cabeza" para presentar buenos proyectos en la Cámara. AGENCIA UNO/INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 21 de Abril 2022 · 13:24 hs

Patricia Maldonado no quiso quedar ajena al encontrón que protagonizaron las diputadas María Luisa Cordero (IND) y Maite Orsini (RD) esta semana en la Cámara.

Fue durante la discusión de la moción que incluye y sanciona el acoso sexual e incorpora la perspectiva de género en Bomberos de Chile. En ese momento, la ex panelista de Mentiras Verdaderas acusó a su par oficialista de encararla “con ímpetu” de querer golpearla.

Mientras explicaba lo sucedido a Claudia Mix (COM), quien presidió dicha sesión, Orsini respondió con un “¿Qué te pasa vieja loca?”.

A raíz de este hecho es que durante la emisión de este miércoles de Las Indomables, Patricia Maldonado no quiso dejar pasar la oportunidad de apuntar en contra de la diputada Maite Orsini.

“Quiero decirle amigas mías, no por el hecho de que María Luisa Cordero haya trabajado con nosotros, en nuestro café concert, yo tengo una gran admiración por ella porque es una mujer muy noble, muy decente... Buena amiga, educada, culta, viajé con ella por tres años consecutivos y después seguimos trabajando”, comenzó señalando.

Luego, respecto a Orsini, aseguró que “tiene pidulles en el trasero” y que durante la sesión en la Cámara “andaba dando vuelta y es una falta de respeto mientras los demás están hablando”.

“Cómo quiere usted que los jóvenes respeten si una diputada tiene esa forma de hablar o de dirigirse a otra diputada, y sobre todo, que quede claro, respetemos a los adultos mayores”, continuó.

Para Patricia Maldonado, Maite Orsini, que “ya no es chiquilla, es viejota, ha zapateado hartas fondas”, le gusta “dar jugo, le gusta el show, se quedó pegada en el espectáculo, entonces ella sabe que diciendo cosas estúpidas va a aparecer en la prensa porque no aparece nunca, porque ella no tiene buenos proyectos”.

“Nunca ha promulgado un proyecto decente, bueno, creativo, porque no le da la cabeza. Tonta, te voy a decir algo, tontita, el trans, la mujer que se hace un tratamiento para ser hombre obviamente que va a seguir menstruando porque nunca va a dejar de ser mujer, tontita”, arremetió la ex Mucho Gusto.

Por último, Maldonado le envió un saludo a María Luisa Cordero junto con “todo nuestro apoyo, nuestro cariño, porque eres una gran mujer”.