"Tener un hijo es mi desafío": Rocío Marengo inició tratamiento para ser mamá

10 de mayo 2022

Enfocada en hacer lo necesario para cumplir su deseo de ser madre se encuentra la modelo argentina Rocío Marengo, según confirmó a través de las historias de su cuenta de Instagram.

La trasandina, de 42 años y en pareja con el empresario Eduardo Fort, publicó que "cambiaría todo lo que construí laboralmente por este sueño. Tener un hijo es mi desafío, mi motor, ojalá salga bien el tratamiento y pueda darles la noticia, me encantaría".

Mediante diversos mensajes, Rocío Marengo les fue contando a sus seguidores qué está haciendo para transformarse en madre, y de pasó dejó en claro otra vez que está orgullosa de haber tomado a decisión de ser mamá soltera.

"Un poquito anestesiada todavía, con mi hermana que me acompañó (...) Tengo a la mejor familia y amigos del mundo. Gracias Sol, hermana, mejor amiga, todo", relató la ex MasterChef Celebrity en un video en el que se la ve en la cama de la clínica en Buenos Aires.

En tratamiento

Con anterioridad, la rubia había afirmado a la prensa trasandina que "mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa. Estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos. Tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mi con mi proyecto y afrontó este camino".

Hace unas semanas, Marengo había manifestado que "quiero ser feliz sin molestar a nadie. Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo", dijo en momentos en que se hablaba de un quiebre con su pareja, heredero de una famosa fábrica de chocolates argentina.

Pero tras descartar estas versiones, Rocío Marengo afirmó que "si soy mamá, Edu estaré al pie del cañón al lado mío, acompañándome en lo que sea. Obviamente a su forma, porque él es muy especial, pero siento que si soy mamá, él estaría a mi lado".