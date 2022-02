"Tengo que decirle algo": las disculpas de Francisca Merino con Kenita Larraín

Francisca Merino y Kenita Larraín son compañeras en el equipo verde de El Discípulo del Chef.

Por: Rodrigo León

Francisca Merino y Kenita Larraín protagonizaron un particular momento en el episodio de este jueves de El Discípulo del Chef.

La numeróloga se sumó al espacio de cocina esta semana, mientras que la otrora actriz hizo lo propio días atrás.

A ambas les tocó trabajar juntas en la prueba de eliminación, oportunidad en la que Merino aprovechó de conversar con Larraín.

“Yo dije con todo lo que me burlé de la Kenita, tengo que decirle algo, no puedo hacerme la loca como que aquí no ha pasado nada”, aseveró la también panelista de Milf.

Por lo mismo, en medio de la preparación del plato, Pancha Merino le dijo a Kenita Larraín: “Disculpa si alguna vez fui mala onda contigo”, en alusión al rol que tuvo en el programa de farándula SQP.

Larraín, por su parte, recibió de buena manera las palabras de su compañera de equipo. “No te preocupes, todo bien. Yo siempre digo que cuando me encuentro con alguien, es una oportunidad para arreglar las cosas”, sostuvo.

A pesar de esto, aseveró que “en la época del SQP te hacían trizas... Sufrí harto, en ese tiempo me da lata porque yo decía no me conocen, me da lata que hablen así, pero igual entendía que era un programa”.

Merino, en tanto, acotó que está en “otra etapa mía, uno va cambiando... Uno entiende después que el karma de hablar de las otras personas se paga”.