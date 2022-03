"Tengo que tratar de avanzar": ex Mekano Romina Sáez denunció brutal golpiza por parte de arrendatarios

Romina Sáez conversó brevemente con Contigo en la Mañana, quienes quisieron terminar el contacto telefónico ante su delicado estado. INSTAGRAM.

Por: Rodrigo León 08 de Marzo 2022 · 10:34 hs

En el programa Hola Chile de La Red, la madre de Romina Sáez denunció que su hija fue brutalmente golpeada por una pareja que arrienda su casa en la comuna de San Joaquín.

Ambas llegaron el pasado viernes hasta dicho domicilio para exigir que abandonaran el lugar por el no pago y por los constantes reclamos por parte de vecinos del sector. Pero la conversación subió de tono y terminaron agrediendo a la ex Mekano, incluso con un bate de beisbol en la cabeza.

“A mi hija la golpean con la reja, ya que la tipa viene y abre la puerta con una patada y la agrede en el pecho. La miro, corro y sale el tipo detrás de mí, mientras la mujer le da otra patada, en tanto el sujeto se mete entre medio para pegarle en el pecho con la puerta también Romina se trató de parar y viene el individuo para darle un combo tremendo”, relató Margarita en el espacio.

Según comentó, “yo jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma… Después la arrastra de los pies y viene su compañera, se baja de la camioneta con un bate y la agrede en la cabeza. El tipo estaba tan agresivo que empezó a decir quien se acerque lo voy a matar”.

Romina Sáez, tras la agresión, sufrió un paro cardiorrespiratorio. “Comienzan a hacerle un RCP, imagínate, ver cómo mi hija se moría. Ahora la mandaron a un cirujano plástico por los puntos que tiene en la cara”, agregó Maragarita.

Complicado contacto telefónico

En Contigo en la Mañana abordaron lo ocurrido con Romina Sáez, momento en que la abogada se comunicó con Julio César Rodríguez a través de una serie de mensajes. Pero en el matinal de Chilevisión quisieron contar con su versión, estableciendo un contacto telefónico.

Con una delicada voz, la ex integrante de Mekano precisó que “esto fue el día viernes en la tarde, a las 16:30 más o menos”, y descartó estar hospitalizada. “A mí me llevaron detenida. Yo pasé primero a un lugar, no me acuerdo mucho el lugar (…) y después el Hospital Barros Luco”, contó.

Ante lo que escuchaba, Monserrat Álvarez le consultó si se sentía en condiciones de conversar con ellos. “Sí, si tengo que empezar de a poco a recuperar mi vida. Mi cara se va a demorar, pero tengo que empezar ya a empezar a avanzar, no puedo quedarme… Porque un hombre me pegó, quedarme así”, respondió.

Continuando con su relato, Sáez reveló que llegó al Hospital Barros Luco porque “tuve un paro en la ambulancia. Me cortaron ahí la ropa y me pasaron la bata porque me iban a intubar, porque no podía respirar bien por la nariz".

Tras esto, Julio César Rodríguez quiso terminar con el contacto ante el delicado estado de Romina Sáez. “Te queremos agradecer, no queremos abusar de la situación, por WhatsApp uno no sabe cómo están las personas entonces como querías hablar ya sacamos un poquito tu versión”, le dijo el animador.