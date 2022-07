"Tenía a mi familia en la cabeza": Julio César Rodríguez entregó detalles del doble intento de encerrona que sufrió

Minutos antes de la encerrona, Julio César Rodríguez habló por teléfono con su hija Julieta. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 07 de julio 2022 · 08:41 hs

Al comienzo de la edición de este jueves de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez entregó detalles del doble intento de encerrona que sufrió durante la noche de este miércoles en la comuna de Providencia.

En medio de su relato, el animador contó que todo lo ocurrido “fue super instintivo” y que luego de haber zafado un primer intento por parte de los delincuentes de robar su vehículo, “la segunda muy sorpresiva. Como arranqué por Andres Bello y los iba viendo y se abrieron y en un minuto no los veo”.

El vehículo marca Audi en el que se movilizaban los delincuentes tenía encargo por robo y no solo el rostro de televisión fue uno de sus objetivos, sino que también habían protagonizado otros dos hechos delictuales.

Con respecto a la primera encerrona, el periodista contó que “se para frente a mí, y los veo bajarse, veo las pistolas”, pero logró esquivarlos porque no le taparon la pasada. “La primera escapada me nace tan instintiva porque cuando los veo que bajan, voy y paso”.

Posterior a eso, logró escapar por avenida Andrés Bello, donde el animador solo tenía en la cabeza que tenía que llegar a la comisaría de Las Tranqueras, porque era la única que recordaba.

“Yo sabía que de correr no me iban a pillar. Me sentía seguro dentro del auto”, aseguró Julio César Rodríguez, precisando que “el tema es que habían muchas variables dentro de la persecusión”, como ciclistas a quienes pudo haber atropellado por la velocidad a la que iban, que incluso alcanzó los 180 kms/hr.

A pesar del susto que vivió, Rodríguez aseguró que “estoy bien” y que “me dormi como a las tres y algo”. Consultado por la apariencia de los antisociales, el comunicador aseguró que “no eran niños, eran jóvenes” de unos 30 años, con aspecto atlético.

¿Qué pasó previo a la encerrona?

Previo a la primera encerrona en calle Huelén en Providencia, Julio César Rodríguez contó en Contigo en la Mañana que estaba hablando con su hija Julieta, quien quiso realizarle una broma de TikTok.

“Ella me dice papá me quiero ir a dormir a tu casa para ayudar a este perrito”, contó, para luego asegurar que tenía a un can “feito” y que le pagarían tres mil pesos por cuidarlo una semana.

Con esto, el animador reconoció que al momento de la primera encerrona “tenia a la familia en la cabeza” porque sabía que al llegar a su casa vería a su hija, ya que “vivimos en el mismo edificio”, por lo que la menor solo tenía que bajar a su departamento.