Teresita Reyes confesó que sueña con ir a una playa nudista

A Teresita le gusta que la mujer tenga la misma libertad y derechos que el hombre.

Por: Gaspar Marull 30 de julio 2022 · 16:39 hs

Su deseo es tomar un crucero e ir a una playa nudista fuera de Chile, confesó la actriz Teresita Reyes mientras conversaba con Julia Vial, José Antonio Neme, Pato Torres y Leo Caprile.

La figura de teleseries como Machos y Pobre Novio señaló que siempre ha tenido complejos con su cuerpo. “Primero cuando era muy gorda y luego, cuando bajé de peso, porque las tetas se me cayeron, las charchas por acá y toda la huifa”, comentó durante su participación en el programa Podemos Hablar.

Puntualizó que quería desnudarse en una playa extranjera porque en Chile la reconocerían y dirían que “oye, que está mal la Teresita Reyes”, mientras que fuera del país “no te conoce nadie y ves todo al mundo en pelota. Así me sacaría toda la miéchica que tengo. Sería como una terapia”.

Para Teresita “desnudarme y poder caminar con todas las charchas sueltas, las pechugas sueltas. Decir, esta soy yo, tenderse en la arena y sentirse libre” sería toda una experiencia. “Eso es lo que yo quiero. Enfrentarme a mi cuerpo y decir esto es lo que hay. ¿Te imaginas qué maravilla eso de pasearte en pelota y que nadie te mire?”.

No sólo esa declaración realizó Teresita Reyes sino también impactó a la audiencia con una peculiar confesión sobre su vida sexual. “Yo me siento totalmente arrepentida de haber sido tan cartuchona. Fui virgen muchos, muchos años y qué terrible. Uno tiene que aprovechar. Soy del siglo pasado y en ese tiempo se usaba que la mujer se casara virgen. No como ahora, que son todas unas sueltas”, bromeó.

También dijo que le gusta que la mujer tenga la misma libertad y derechos que el hombre y que no es justo que ellos puedan tener a 20 mil minas y ellas uno o dos”, sentenció.